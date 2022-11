Zu Borrego Springs an den USA wollt de Ralph Diseviscourt 24-Stonne-Weltmeeschter ginn, ma en Accident huet dëst verhënnert.

Et hat gutt ugefaangen an de Lëtzebuerger Ultra-Cyclist konnt sech un d'Spëtzt vun der Course setzen. No 7 Stonne Course hat hien allerdéngs een Accident mat engem sougenannten "Liegerad". Dobäi huet hie sech d'Schlësselbee gebrach. No senger Arrivée e Mëttwoch hei zu Lëtzebuerg, huet hie Prezisioune ginn, wéi et zum Accident komm ass.

Extrait Ralph Diseviscourt

Et war op engem deem Deel vun der Streck, wou et liicht mat engem Faux-Plat eropgoung. Dat heescht, d'Vitess war net därmoossen héich. Villäicht 30 bis 35 Stonnekilometer. Op eemol kënnt aus dem Näischt ee Liegerad, esou een Dräirad, wat do op der Streck war. Ech hunn et net gesinn a kann haut nach net soen, ob eng Luucht drop war oder net. Ech weess just nach, datt ech am leschte Moment probéiert hunn, auszewäichen. Et ass mir esou just net gegléckt an ech hunn hien ze pake kritt an hunn de Kopplabunz geschloen. Ech hu relativ schnell du gemierkt, datt ech an der rietser Schëller ee komescht Gefill hat. Dunn ass och schnell d'Decisioun geholl ginn, fir d'Course opzeginn.

Et war iwwregens déi éischte Kéier, datt de Ralph Diseviscourt bei enger Ultra-Course opginn huet.