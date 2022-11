Ronn 54 Milliounen Euro soll de Vëlodrom zu Munneref kaschten. Wann d'Finanzéierungsgesetz bis gestëmmt ass, sollen déi éischt Baggere rullen.

Domadder dierft eng "Never Ending Story" dann awer nach een Happy End kréien. Zanter 1966 gëtt et kee Vëlodrom méi bei eis am Land an dat trotz de gudde Resultater, déi d'Lëtzebuerger Cyclisten international realiséieren.

De Camille Dahm vun der FSCL iwwer de Vëlodrom / Rep.Rich Simon

Fir de President vun der Lëtzebuerger Vëlosfederatioun FSCL Camille Dahm ass dat eng Situatioun, déi net méi mam Cyclissem vun haut am Aklang steet. Virun allem wann ee bedenke géif, datt d'Situatioun op eise Stroossen fir Vëlosfuerer ëmmer méi geféierlech gëtt.

"D'Eltere ginn eis geschwë keng Kanner méi fir op den Training, well et einfach dobausse komplizéiert ass. Dat ass an deem Sënn schonns eng flott Saach. Et ass een Outil, wou mir net kënne just am Wanter ënner Daach sinn, mee dat ganzt Joer. Mir kënnen awer och mat eisen Top-Athleten, déi gären dobausse fueren, och am Wanter 1 bis 2 Trainingen dobanne maachen. Et ass eng ganz flott Saach, fir verschidden Techniken am Park kënnen ze trainéieren."

De Vëlodrom soll virun allem eng Méiglechkeet sinn, fir optimal Trainingen kënnen ofzehalen. Dofir brauch een awer och Leit, déi sech mat de speziellen Trainingsmethoden op der Bunn auskennen. Dees ass sech de Camille Dahm och komplett bewosst.

"Mir hunn do schonns verschidde gutt Kontakter mat Top-Leit, déi an Europa schonns Villes bewierkt hunn an déi och bereet wieren, heihinner ze kommen. Do musse mir awer Gespréicher mam Ministère féieren, well do sinn Zommen am Raum, wou mir nach bësse musse Gas ginn."



D'Aarbechten um Site zu Munneref sollen d'nächst Joer ufänken. Wann alles optimal leeft, sollen 2027 déi éischte Ronnen am Vëlodrom gedréit ginn. De Vëlodrom ass awer nëmmen een Deel vun engem ganz neie Site mat Piscinnen, Sportshalen, enger Kloterwand an och engem Lycée, deen zu Munneref entsteet.