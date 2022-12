Eenzel Etappecoursen, den Tour de Luxembourg ma och de Giro d'Italia an den Tour de France konnt de Lëtzebuerger Ausnamecyclist fir sech entscheeden.

Den 8. Dezember 2022 hätt de beschte Lëtzebuerger Vëlosfuerer vun allen Zäiten, de Charly Gaul, 90 Joer kritt. A sengem Palmarès steet ënnert anerem eng Victoire am Tour de France an zwou am Giro d'Italia. De Rich Simon kuckt op eng eenzegaarteg Karriär zeréck.

90 Joer Charly Gaul / Portrait vum Rich Simon

De Charly Gaul gouf den 8. Dezember 1932 am Pafendall gebuer. 16 Joer méi spéit ass hien un den Depart vu senger éischter Course gaangen. De Critérium des Jeunes. An dat war 1949. Als Amateur hunn ech vill Coursse gewonnen, meeschtens Etappecourssen.

Zum Beispill d'Flèche du Sud 1951 an 1953. Dräi Joer méi spéit huet hien op der grouss internationaler Bün op sech opmierksam gemaach, wou hien eng éischte Kéier de Giro d'Italia konnt gewannen. Ech hat schonns net méi dru gegleeft, well an deene Colle den Dag virdrun hat ech vill Pech. Dunn ass déi Etapp erop op de Bondone komm, wou ganz schlecht Wieder war: Schnéi, Reen an äiskal. Ech hunn déi gewonnen an domadder och den Tour d'Italie 1956.

Zwee Joer méi spéit huet hie säin Numm an de Palmarès vun der gréisster Vëloscourse déi et gëtt, den Tour de France, ageschriwwen. 1958 hate mir mat den Hollänner eng ganz Ekipp. Soss déi aner Joren, si mir ëmmer gefuer mat engem Éisträicher, engem Portugis, engem Australier. Dat war eng gemëschten Ekipp. Do ass jiddweree fir sech gefuer. 1958 ass d'Ekipp vun Ufank u fir mech gefuer.

An deem Tour de France huet de Charly Gaul véier Etappe gewonnen: dräi Contre la Montre, ënnert anerem erop op de Mont Ventoux, an déi legendär Etapp duerch d'Chartreuse. Do huet et vum Depart bis op d'Arrivée gereent. Ech hu mir gesot: "Wann net haut, dann net." Ech sinn hinnen am Luitel fortgelaf. Ech hunn zu Aix gewonnen. Do war et gutt eleng ze fueren. Et fiert sech besser eleng wéi zu puer!

D'Alpen waren déi Bierger, wou de Charly Gaul seng ganz Klass gewisen huet. Iwwer d'Pyrenäen sinn ech net esou gutt driwwer komm, wéi iwwer d'Alpen. D'Alpen ware méi laang an d'Bierger méi héich. An de Pyrenäen ass et ni esou gutt gaangen.

Virun engem Bierg hat de Charly Gaul ee risege Respekt. De Ventoux ass den uergste Bierg, dee jee am Tour de France gefuer gëtt, duerch seng Hëtzt. Uewe si keng Beem méi. Du mengs, du wiers an engem Bakuewen.

An d'Hëtzt hat de Charly Gaul ni gären. Hien huet sech wuel gefillt, wann déi aner wéinst dem Reen oder der Keelt vum Vëlo geklomme sinn. Deen Ament, huet hien op de klenge Plateau geschalt. Ech sinn ëmmer ganz kleng gefuer. Dat huet mech net esou midd gemaach, wéi wann ech grouss Iwwersetzunge gefuer sinn. Ech hu mech net gi mam demarréieren. Domadder hunn ech, wéi ee seet, déi aner futti gemaach. Oft mam klenge Braquet demarréiert, dat si se an d'Gette an och an d'Knéie gaangen.

De Charly Gaul ass de gréisste Lëtzebuerger Coureur vun allen Zäiten, den Eddy Merckx de beschten iwwerhaapt. De Belsch war virun e puer Joer voller Respekt virun de Leeschtunge vum Charly Gaul. E ganz grousse Grimpeur. Wann net dee Gréissten iwwerhaapt. De Faite, datt hien awer och een Tour de France gewonnen huet, seet awer och, datt hien net nëmmen ee Grimpeur war. Do muss de dech iwwerall ze verdeedege wëssen. Och am Contre la Montre. Et geet net duer, just ee Grimpeur ze sinn.

Nieft den dräi groussen Tier, déi de Charly Gaul gewanne konnt, huet hie säin Numm och dräi Mol an de Palmarès vum Tour de Luxembourg ageschriwwen.