E Sonndeg ginn zu Mamer beim Lycée Josy Barthel déi néi national Championnen am Cyclocross gesicht. D'Wieder dierft fir eng schwéier Course suergen.

Op engem 2750 Meter laange Parcours, deen haaptsächlech aus Wisen an Stroosse-Partië besteet, gi sech spannend Courssen erwaart. De ville Reen aus de leschten Deeg dierft dozou bäidroen, datt et physesch schwéier Coursse ginn.

PDF: D'Startlëscht

An der Härecourse ginn 2 Tittele verdeelt. Dee vun der U23 an dee bei der Elite. D'Espoirs-Coureure sinn héich motivéiert fir no enger Stonn Course virunn hirer eelere Kollegen iwwer d'Arrivée ze fueren. Dat schéngt normal, well der e puer vun hinnen ënner professionelle Konditiounen trainéieren a sech de Wee zum Vëlosprofi als Zil gesat hunn.

Den Espoir Mats Wenzel war bei deene wéinege Crossen, déi hie gefuer ass, der nationaler Konkurrenz iwwerleeën a fënnt zu Mamer e Parcours, deen him dierft leien. Dat selwecht zielt och fir de Loïc Bettendorff an de Mathieu Kockelmann. Si dierften zesumme mam Mil Morang ëm déi 3 éischt Platze bei der U23 fueren.

Bei der Elite ginn et op Grond vun de Resultater iwwer d'Saison zwee Favoritten. De Leader am Skoda Cross Cup Ken Conter an de Raphaël Kockelmann hu sech e puer flott Dueller geliwwert a kee Geheimnis draus gemaach, datt d'Championnat e grousst Zil vun hinnen ass. De Cédric Pries kéint hinnen awer e Stréch duerch d'Rechnung maachen. De Coureur vu Leopard Riwal war nach bis e Mëttwoch mat sengen Ekippekolleege Wenzel, Bettendorff an Heiderscheid op Gran Canaria am Stage an dierft, och wann hie säin éischte Cross fir dës Saison fiert, op deem schwéiere Parcours seng Chancen hunn.

Bei den Dammen huet d'Marie Schreiber d'Erlabnis gefrot, fir an der Elite-Kategorie dierfen ze starten an déi och kritt. Déi 19 Joer jonk Nowueshoffnung war dës Woch mat hirer neier Ekipp SD Worx am Stage an huet grouss Chancen op den Titel.

Marie Schreiber: "Ech hunn dëst Joer d'Decisioun geholl, fir bei der Elite ze fueren. Dat huet domadder ze dinn, datt ech duerno kann den Trickot undoen an dat ass bei der U23 net de Fall. Et war fir mech ee logesche Choix an et gouf kee Grond bei der U23 ze bleiwen. Dës Woch hat ech gudden Training an ech wäert gutt preparéiert an déi Course eragoen. Och wann et fir mech net déi spektakuläerst Course vun der Saison gëtt, probéieren ech awer vun Ufank u voll, wéi och all déi aner Courssen ze fueren, well et och een Training fir d'Worldcup's an d'Weltmeeschterschaft ass."



D'Isabelle Klein ass eng gutt Saison gefuer a si gëtt déi gréisste Konkurrentin vum Schreiber, nodeems d'Christine Majerus duerch Verletzungspech op d'Cross-Saison huet misse verzichten.

Bei den U23 Damme geet d'Nina Berton liicht favoriséiert an d'Course. Och Si huet bei Ceratizit - WNT Pro Cycling fir 2023 e Kontrakt an enger professioneller Dammenekipp a kritt esou d'Chance sech weiderzëentwéckelen.

Och an deenen anere Kategorië kann ee sech flott an interessant Courssen erwaarden.

Éischten Depart zu Mamer ass um e Sonndeg um 11 Auer. D'Haaptcourse gëtt um 15.15 Auer gefuer.

Hei fannt Dir all néideg Informatiounen zu de Courssen an dem Parking.