Um Freidegowend gouf d'Regionalekipp Lëtzebuerg am Vëlosport fir d'Saison 2023 virgestallt. Dës Ekipp gouf eréischt am Joer 2022 an d'Liewe geruff.

Vum Amateur- zum Profi-Coureur, dat klappt net fir jiddereen. Ëmsou méi wichteg ass et, dass hannert de grousse Strukturen och Méiglechkeete fir déi Vëlosfuerer bestinn, déi en anere Wee aschloe wëllen oder et net op de ganz héijen Niveau packen. Genee dës Méiglechkeet bitt zanter leschtem Joer d'Regionalekipp Lëtzebuerg, och jonk Léiwe genannt. D’Regional Ekipp Lëtzebuerg ass ee wichtege Bausteen fir de Lëtzebuerger Vëlosport. E bitt de Coureuren d‘Méiglechkeet, sech mat der Konkurrenz op héijem Niveau ze moossen an den néidege Course-Rhythmus ze sammelen. Déi Responsabel si mat der éischter Saison zefridden. Wärend 6 Méint goufen d’lescht Joer un 22 Deeg Course gefuer. Fir d’Joer 2023 soll de Rennkalenner änlech ausgesinn. Mam Pol Breser an dem Jo Schmitz hunn d’lescht Joer zwee Coureuren de Sprong an d’Ausland gepackt.