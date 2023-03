Déi zweet Etapp vu Paris-Nice war iwwer 194 Kilometer vu Bazainville op Fontainebleau gaangen.

Den Dän Mads Pedersen konnt sech am Sprint virum Olav Kooij aus Holland duerchsetzen. Den Alex Kirsch, deen de Sprint fir säi Co-Equipier Pedersen ugezunn hat, koum als beschte Lëtzebuerger op déi 25. Plaz.

De Mads Pedersen ass dann elo och neie Leader am General. Dat mat zwou Sekonnen Avance op den Tadej Pogacar.

Déi 4 Lëtzebuerger koumen e Méindeg all an der selwechter Zäit wéi de Vainqueur un. Am General ass den Alex Kirsch op Plaz 29 mat engem Retard vu 14 Sekonnen. De Bob Jungels an de Kevin Geniets si mam selwechte Retard op de Plazen 64 an 100. De Michel Ries huet als 146. ee Retard vun 7 Minutten a 44 Sekonnen.

Am Interview mat RTL beschreift den Alex Kirsch wéi hien d'Etapp erlieft huet.

De Klassement vun der zwweter Etapp:

1. PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 3:28:57

2. KOOIJ Olav Jumbo-Visma ''

3. CORT Magnus EF Education-EasyPos ''

4. MCLAY Daniel Team Arkéa Samsic ''

5. TAMINIAUX Lionel Alpecin-Deceuninck ''

6. MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla ''

7. VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost ''

8. BOL Cees Astana Qazaqstan ''

9. RENARD Alexis Cofidis ''

10. DÉMARE Arnaud Groupama - FDJ ''

De Klassement vum General:

1. PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 7:19:35

2. POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:02

3. MERLIER Tim Soudal - Quick Step 0:04

4. KOOIJ Ola Jumbo-Visma 0:08

5. BENNETT Sam BORA - hansgrohe ''

6. MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0: 10

7. CORT Magnus EF Education-EasyPost ''

8. LATOUR Pierre TotalEnergies ''

9. GODON Dorian AG2R Citroën Team 0:12

10. VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma ''