Am Vëlossport steet dëse Weekend de Klassiker Paris-Roubaix um Programm. D'Damme sinn e Samschdeg gefuerdert an dann e Sonndeg ass et un den Hären.

Bei den Häre gëtt schonn déi 120. Editioun gefuer, iwwerdeems et fir d'Damme réischt déi 3. ass. Um Depart steet d'Lëtzebuergerin Christine Majerus mat hirer Ekipp SD Worx.

Virschau Paris-Roubaix / Reportage Franky Hippert

Ronn 145 Kilometer sinn e Samschdeg an der Dammecourse ze fueren. Mam Depart zu Denain sinn déi éischte Kilometer relativ flaach an ouni Pawee, dono sinn awer am Ganze 17 Secteuren ze fueren. Dat sinn 29 Kilometer Pawee.

Christine Majerus: Am Ufank kéint et am Fall vu Wand zu Bordüre kommen. De Wand steet awer Ugangs der Course net optimal, dofir an ech hoffen, datt mer eenegermoosse roueg bis bei den éischte Secteur Pawee kommen. Dono heescht et dann ëmmer a gudder Positioun ze sinn an do ze bleiwen.

D'lescht Joer war d'Lëtzebuerger Championne, nodeems si an der Woch virun der Course nach krank gi war, op déi 26. Plaz gefuer. Dat Joer virdru war si am Vëlodrome vu Roubaix als 11. ukomm.

Christine Majerus: Soubal een op den éischte Secteur Pawee kënnt, mierkt ee wéi een drop ass. D'lescht Joer hunn ech direkt gespuert, datt ech net dee beschten Dag hätt. Wann ee par contre gesäit, datt d'Been um éischte Secteur gutt dréinen, dann tankt ee Moral fir déi Kilometer, déi nach kommen.

E Sonndeg huet een an de Reie vun SD Worx mam Lotte Kopecky déi ganz grouss Favoritin um Depart. Den Tour des Flandres huet déi belsch Star d'lescht Woch dominéiert.

Christine Majerus: D'Lotte Kopecky ass kloer eis Nummer 1, deem hunn ech och keng Argumenter entgéint ze setzen. Hatt huet den Tour des Flandres d'lescht Woch dominéiert an huet sech am Wanter Paris-Roubaix als grousst Zil gesat. D'Form ass deemno elo bestëmmt net méi schlecht wéi de leschte Weekend.

Bei den Hären ass den Alex Kirsch no senger Chute vum leschte Weekend nees mat dobäi a fiert bei Trek-Segafredo un der Säit vu Mads Pedersen a Jasper Stuyven. Béid Coursse kënnt dir live bei eis op der Télé an um Internet kucken.