Um Hesper Holleschbierg ginn e Samschdeg déi nei Lëtzebuerger Championen am Cyclocross gesicht.

D'Course vun den Debutanten huet den Optakt gemaach. De Ben Koenig huet sech hei souverän d'Victoire geséchert. Hie louch vun Ufank un eleng un der Spëtzt. Och hannendru waren d'Plazen 2 an 3 fréi decidéiert. Um Podium stoungen nach den Dawson Fehlen Pereira an de Loïc Gouveia.

Bei de Meedercher huet sech d'Kylie Bintz den Titel geséchert. Si huet sech an der Hallschent vun der Course vun der Zweetplacéierter June Nothum ofgesat. Déi drëtt Plaz war fir d‘Elena Lopes.

PDF: D'Resultater vun den Débutants an Débutantes

Bei de Junioren ass d'Decisioun tëscht dem Rick Meylender an dem Jonah Flammang-Lies eréischt am leschten Tour gefall. Béid Coureuren hate sech an der Hallschent vun der Course vun hire Konkurrenten ofgesat. De Rick Meylender huet sech um Enn mat enger klenger Avance den Titel geséchert. Hannert dem Jonah Flammang-Lies huet sech de Yannis Lang Bronze geséchert.

