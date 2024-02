Dës Woch war déi fréier Nationalspillerin am Dëschtennis Danielle Konsbrück eise Invitée an der Drëtter Hallschent.

Viru 4 Joer huet déi studéiert Educatrice Graduée, déi sech am Sportlycée virun allem ëm "d'dual career" vun den 2èmes- 1ères-Schüler këmmert, hire leschte Match bei de European Games zu Minsk gespillt. No enger Operatioun am Hierscht 2019 sollt et awer net besser goe mat der Hëft.

Déi fréier Nummer 3 am Lëtzebuerger Dammen-Dëschtennis hannert dem Ni Xia Lian an dem Sarah de Nutte huet an där schwéierer Phas vill iwwert sech selwer geléiert, huet mat engem Sportpsychologe geschafft an huet och mat enger Dieteticienne hir ganz Ernierung ëmgestallt. Virun enger Woch huet d'Dani Konsbrück dunn e Mini-Comeback ginn a bei den Damme mat hirem Veräin vu Rued, d'Coupe de Luxembourg gewonnen. Ob et dat awer elo definitiv war, mat der Dëschtenniskarriär als Spillerin, verréit eis déi fréier Gewënnerin vum nationale Criterium an eisem Podcast.

Drëtt Hallschent mat der Dëschtennisspillerin Danielle Konsbrück

De ganze Podcast fannt Dir op RTL Play.