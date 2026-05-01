Dës Ënnerbriechung koum wéi geruff. No dräi Coursse mam neie Reglement haten d’Ingenieuren elo ee Mount Zäit, fir hir Autoen nach emol op de Leescht ze huelen. Miami wäert e groussen Update-Concours ginn. Mee och d’Reegele vum Energiemanagement goufen iwwerschafft. D’F1 huet op d’Kritik vun de Piloten an op Sécherheetsbedenke reagéiert an huet nach emol un de Parametere vum Hybridsystem geschrauft.
Ee Pilot wäert sech besonnesch op dëse Miami-GP freeën. De Kimi Antonelli huet dës Saison zwou vun dräi Coursse gewonnen a kënnt als jéngste WM-Leader an der F1-Geschicht a Florida. Kann den Italieener och zu Miami sengem Teamkolleeg Russell de Bass halen? Wéi wierke sech déi nei Energiemanagement-Reegelen aus? A wéi een Team huet bei den Updates déi richteg Conclusioune gezunn?
Suivéiert de FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.
Commentaire: Tom Hoffmann
Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm um RTL Play
Freideg, 1. Mee 2026: 17h55 – 19h35
Commentaire: Tom Hoffmann
Sprint Qualifying, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Freideg, 1. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 22h25
Start vun der Sprint-Qualifikatioun: 22h30
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h25
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Samschdeg, 2. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 17h55
Start vum Sprint: 18h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h45
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Samschdeg, 2. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 21h55
Start vun der Qualifikatioun: 22h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl
Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Sonndeg, 3. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 21h30
Depart vun der Course: 22h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 0h15
Commentaire: Serge Pauly an Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
01. bis 03. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami
22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada
5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco
12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya
26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria
3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain
17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium
24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary
21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands
4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy
11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain
24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan
9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore
23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States
30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico
6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil
20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas
27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar
4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi