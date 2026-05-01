No knapp fënnef Wochen Ënnerbriechung feiert d’Formel 1 zu Miami hire Comeback. Wien huet déi onfräiwëlleg Paus am beschte genotzt?
Update: 01.05.2026 19:50

Dës Ënnerbriechung koum wéi geruff. No dräi Coursse mam neie Reglement haten d’Ingenieuren elo ee Mount Zäit, fir hir Autoen nach emol op de Leescht ze huelen. Miami wäert e groussen Update-Concours ginn. Mee och d’Reegele vum Energiemanagement goufen iwwerschafft. D’F1 huet op d’Kritik vun de Piloten an op Sécherheetsbedenke reagéiert an huet nach emol un de Parametere vum Hybridsystem geschrauft.

Ee Pilot wäert sech besonnesch op dëse Miami-GP freeën. De Kimi Antonelli huet dës Saison zwou vun dräi Coursse gewonnen a kënnt als jéngste WM-Leader an der F1-Geschicht a Florida. Kann den Italieener och zu Miami sengem Teamkolleeg Russell de Bass halen? Wéi wierke sech déi nei Energiemanagement-Reegelen aus? A wéi een Team huet bei den Updates déi richteg Conclusioune gezunn?

Suivéiert de FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Login, fir d’Formel 1 am Stream op RTL PLAY ze kucken

Wéinst de strengen Anti-Piratage-Virschrëfte vun der Formel 1 sinn d’F1-Contenuen op RTL PLAY mat engem Login protegéiert. Wien d’Livestreamen an d’Replaye vun de Formel-1-Courssen op RTL PLAY kucke wëllt, muss sech mat sengem RTL-Benotzernumm an -Passwuert aloggen. Et brauch een awer och weiderhin näischt fir d’Formel 1 op RTL PLAY ze bezuelen.

Weider Informatiounen iwwer den RTL-Login, fir F1-Contenuen op RTL Play ze kucken...

Programm

Sprint Qualifying, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Freideg, 1. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 22h25
Start vun der Sprint-Qualifikatioun: 22h30
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h25
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 2. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 17h55
Start vum Sprint: 18h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h45
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 2. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 21h55
Start vun der Qualifikatioun: 22h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE  um RTL Play

Sonndeg, 3. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 21h30
Depart vun der Course: 22h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 0h15
Commentaire: Serge Pauly an Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

01. bis 03. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami

22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada

5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco

12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya

26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria

3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

Am meeschte gelies
A1 war temporär gespaart
Camper no Kollisioun mat alkoholiséiertem Chauffer op Autobunn ëmgetippt
OGBL-Presidentin Nora Back warnt
"Generalstreik net méi ze verhënneren" wa Gesondheetssystem weider privatiséiert gëtt
Video
Audio
Fotoen
28
Ried vum LCGB-President
Patrick Dury schéckt Luc Frieden an "Nohëllefstonn iwwer Sozialpolitik" bei de Jean-Claude Juncker
Video
Fotoen
34
Futtball: Coupe du Prince
D'Juniore vun Hueschtert wannen d'Finall 2:1 géint Käerjeng
Video
Fotoen
4
No Interceptioun vu Global Sumud Flotilla
Xavier Bettel confirméiert, datt Lëtzebuerger Residenten u Bord waren a kritiséiert Israel
Weider News
De Formel-1-Circuit vu Miami
Grousse Präis vu Miami
Reprise no knapp fënnef Woche Paus
Audio
0
2027 wäert um Istanbul Park Circuit erëm Formel 1 gefuer ginn
Formel 1
2027 kënnt de Grousse Präis vun der Tierkei zréck
0
Ginn d'Kaarten zu Miami nei gemëscht?
Formel 1
Miami-Training verlängert
0
Méi Sécherheet a méi Show duerch adaptéiert Reegelen?
Formel 1
Ännerungen am Reglement fir de Grousse Präis vu Miami
5
Lambiase wiesselt bei McLaren
Formel 1
Verstappen-Renningenieur Lambiase wiesselt bei McLaren
Formel 1
Kimi Antonelli no zweeter Victoire neie Leader am WM-Klassement
12
