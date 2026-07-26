Wéi d'FIA an d'Formula One Management (FOM) e Sonndeg confirméiert hunn, gëtt de Bahrain Grand Prix vum 2. bis de 4. Oktober 2026 um Sepang International Circuit a Malaysia gefuer, also tëschent dem Grousse Präis vum Azerbaijan a Singapur. Domat bleift de Bahrain Grand Prix trotz den aktuelle regionale Schwieregkeeten am Kalenner erhalen.
Offiziell wäert d'Course ënnert dem Numm "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia" ausgedroe ginn.
D'Course ass nach un déi lescht formell Accorden an d'Zoustëmmung vum World Motor Sport Council gebonnen. De Rescht vum Formel-1-Kalenner bleift, Stand elo, onverännert.
De FIA-President Mohammed Ben Sulayem huet déi enk Zesummenaarbecht tëscht allen Acteuren ervirgehuewen a betount, dass d'Sécherheet vun den Ekippen, Offiziellen a Supporter zu all Moment déi héchst Prioritéit huet. Gläichzäiteg wier de Retour op Sepang e Beweis fir déi gutt Relatioun tëscht der FIA an dem malaysesche Motorsport.
Och de Formel-1-CEO Stefano Domenicali huet sech begeeschtert gewisen. Hien huet ënnerstrach, dass d'Formel 1 nach eng Kéier bewisen hätt, flexibel op onerwaart Situatioune reagéieren ze kënnen.