Fir de Kont vum 26. Spilldag war d’Partie Bayer Leverkusen géint Bayern München d’Haaptaffiche vum Dag. E Spëtzematch, deen alles ze bidden hat. Spektakel, oferkannt Goler an um Enn stounge bei de Bayern just nach 9 Mann um Terrain. No Goler vu Garcia an Diaz goung déi kuckenswäert Partie mat engem 1:1 op en Enn.
Doniet gouf et Victoirë fir Frankfurt an Dortmund, wärend den Tabellendrëtten Hoffenheim zu Wolfsburg e Punkt hänke gelooss huet. Am Owesmatch hunn den HSV an den 1. FC Köln 1:1 gedeelt.
Den FC Burnley a Bournemouth sinn um 30. Spilldag vun der Premier League net iwwert en 0:0 erauskomm. Brighton & Hove Albion war 1:0 bei den AFC Sunderland wannen. Arsenal London setzt sech mat 2:0 géint Everton duerch, wärend Newcastle 1:0 bei Chelsea wanne geet.
Inter Mailand huet sech um 29.Spilldag mat engem 1:1 géint Atalanta Bergamo net déi erhofften dräi Punkte geséchert. D’Nerazzurri bleiwen domat zwar un der Tabellespëtzt virum éiwege Rival Milan, deen e Sonndeg awer op 5 Punkte kann erukommen.
Napoli war doheem fréi géint Lecce a Réckstand geroden, déi méi vum Match haten an der éischter Hallschent. Nom Téi konnt d’Haushären awer séier ausgläichen an um Enn mat 2:1 gewannen.
26. Spilldag a Frankräich. Den FC Lorient setzt sech mat 2:1 géint den RC Lens duerch, dee mat enger Victoire de PSG un der Spëtzt vun der Tabell hätt kënnen ofléisen. Lorient klëmmt virleefeg ëm zwou Plazen op d'8.
Um 28. Spilldag huet den FC Girona sech mat 3:0 géint Bilbao duerchgesat. Atletico Madrid konnt sech 1:0 géint den FC Getafe behaapten.
