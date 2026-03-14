RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Iwwerbléck vum internationale Futtball

Tom Nols
Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga... fannt hei déi aktuellste Resultater aus dem europäesche Futtball.
Update: 14.03.2026 20:37
De Francesco Pio Esposito huet fir Inter getraff
© MARCO BERTORELLO/AFP

Bundesliga

Fir de Kont vum 26. Spilldag war d’Partie Bayer Leverkusen géint Bayern München d’Haaptaffiche vum Dag. E Spëtzematch, deen alles ze bidden hat. Spektakel, oferkannt Goler an um Enn stounge bei de Bayern just nach 9 Mann um Terrain. No Goler vu Garcia an Diaz goung déi kuckenswäert Partie mat engem 1:1 op en Enn.

Doniet gouf et Victoirë fir Frankfurt an Dortmund, wärend den Tabellendrëtten Hoffenheim zu Wolfsburg e Punkt hänke gelooss huet. Am Owesmatch hunn den HSV an den 1. FC Köln 1:1 gedeelt.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga

Premier League

Den FC Burnley a Bournemouth sinn um 30. Spilldag vun der Premier League net iwwert en 0:0 erauskomm. Brighton & Hove Albion war 1:0 bei den AFC Sunderland wannen. Arsenal London setzt sech mat 2:0 géint Everton duerch, wärend Newcastle 1:0 bei Chelsea wanne geet.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League

Serie A

Inter Mailand huet sech um 29.Spilldag mat engem 1:1 géint Atalanta Bergamo net déi erhofften dräi Punkte geséchert. D’Nerazzurri bleiwen domat zwar un der Tabellespëtzt virum éiwege Rival Milan, deen e Sonndeg awer op 5 Punkte kann erukommen.

Napoli war doheem fréi géint Lecce a Réckstand geroden, déi méi vum Match haten an der éischter Hallschent. Nom Téi konnt d’Haushären awer séier ausgläichen an um Enn mat 2:1 gewannen.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A

Ligue 1

26. Spilldag a Frankräich. Den FC Lorient setzt sech mat 2:1 géint den RC Lens duerch, dee mat enger Victoire de PSG un der Spëtzt vun der Tabell hätt kënnen ofléisen. Lorient klëmmt virleefeg ëm zwou Plazen op d'8.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1

La Liga

Um 28. Spilldag huet den FC Girona sech mat 3:0 géint Bilbao duerchgesat. Atletico Madrid konnt sech 1:0 géint den FC Getafe behaapten.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Vill Froen, wéineg Äntwerten
Mataarbechter vum Siden soll 73.000 Euro verontreit hunn
E Kichebrand an zéng Accidenter
D'Secouriste vum CGDIS hunn um Freidegowend 13 Blesséierter versuergt
Bassist Bob Hardy am RTL-Interview
De Mëssbrauch vun hirem Hit "Take Me Out" mécht d'Band Franz Ferdinand "physesch krank"
Video
0
Nei Decouverte an den Epstein-Akten
Foto wéist fréiere Prënz Andrew a Mandelson am Buedmantel mam Epstein
LSAP-Nationalkongress zu Hollerech
D'Maxime Miltgen an de Georges Engel sinn nei Co-Parteipresidenten
Video
Fotoen
19
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Fir béid Ekippe stoung vill um Spill
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Munneref geet 3:1 op Rodange wannen
0
Den Jackson huet nach virun der Paus mussen dusche goen
26. Spilldag an der Bundesliga
Zweemol Rout fir Bayern bei Gläichspill zu Leverkusen
6
FLF nennt Detailer an Affär ëm fréieren Dammen-Nationaltrainer
Konkret Beweiser dofir, datt Dan Santos onpassend Messagë geschéckt huet
FC Porto's Dominican midfielder #13 Pablo Rosario (L) and VfB Stuttgart's German forward #26 Deniz Undav vie for the ball during the UEFA Europa League - Last 16 - first leg football match VfB Stuttgart v FC Porto in Stuttgart, southern Germany, on March 12, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Europa League: 1/8-Finallen
Porto wënnt hëtzeg Partie zu Stuttgart, Defaite fir Freiburg zu Genk
Reproche vun "onpassende Messagen"
FLF trennt sech vum Dan Santos, Trainer vun der Dammen-Nationalekipp
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Laurent Jans feiert mat Beveren fréizäiteg de Championstitel
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.