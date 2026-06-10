Den 49 Joer ale Portugis souz schonn tëscht 2021 an 2022, wéi och tëscht 2023 an 2025 op der Déifferdenger Trainerbänk a konnt ënner anerem a senger zweeter Amtszäit 2024 den éischten Déifferdenger Championstitel an der Veräinsgeschicht zanter der Fusioun am Joer 2003 feieren. 2025 war den Doublé aus Championnat a Coupe dunn d'Kiischt um Kuch.
De leschte Summer hat hie bei Dynamo Budweis an der zweeter Divisioun an Tschechien ënnerschriwwen a stoung do bis de Mäerz dëst Joer an der Responsabilitéit.
Domadder iwwerhëlt de Pedro Resende d'Successioun vum Yannick Kakoko, deen d'lescht Woch am géigesäitegen Accord fräigestallt gouf.