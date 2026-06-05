RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am géigesäitegen AccordFC Déifferdeng 03 an Trainer Yannick Kakoko gi getrennte Weeër

RTL Lëtzebuerg
Um leschte Spilldag hat Déifferdeng duerch eng Defaite zu Biissen de Championstitel verspillt. Elo ginn Trainer a Veräin getrennte Weeër.
Update: 05.06.2026 16:40
© Val Wagner

De Yannick Kakoko ass net méi Trainer vum FC Déifferdeng 03. Dat huet eis de 36 Joer alen Däitschen op RTL-Nofro hi confirméiert. Grond fir dës Trennung wieren ënnerschiddlech Opfaassunge vum Futtball an Differenze vu Wäerter tëscht him an dem Déifferdenger Sportdirekter Remy Manso.

Géintiwwer dem President Fabrizio Bei hätt de Yannick Kakoko weiderhi grousse Respekt, dofir géing déi Trennung “d’un Accord commun” och fir hien an d’Rei. De Yannick Kakoko huet den Déifferdenger Trainer-Poste réischt Ufank Mäerz iwwerholl.

Um leschte Spilldag hunn hien a seng Ekipp de Championstitel zu Biissen knapp verspillt. De leschte Freideg konnten déi Déifferdenger allerdéngs d’Coupe vun der leschter Saison verdeedegen.

De Yannick Kakoko ass nom Pedro Silva an dem Pedro Resende den drëtten Trainerwiessel bannent engem Joer.

Am meeschte gelies
Duerchbroch bei Tripartite
Mindestloun klëmmt ëm 200 Euro, Staat hëlleft mat Steierkredit
Video
Fotoen
106
RTL-Opruff wéinst Date-Klau
Een Affer wollt Vakanz bezuelen, ma ass op Krimineller eragefall
No déidlechem Accident zu Zolwer
Diskussioun iwwert méi Sécherheet am Klammsport lancéiert
Video
Fotoen
Mataarbechter blesséiert
Lufthansa-Maschinn ass zu Frankfurt "op d'Nues gefall"
"Et geet jo, wann ee wëll"
Fréieren Aarbechtsminister Georges Engel reagéiert op Tripartite-Accord
Audio
50
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Aus drëtter däitscher an zweet franséisch Liga
Luc Holtz neien Trainer beim FC Metz, Mario Mutsch als Co-Trainer confirméiert
13
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp G
Laurent Jans: "Am Vestiär zu Beveren si meng belsch Kolleegen éischter pessimistesch agestallt"
0
Futtball European Qualifiers Dammen
Belsch géint Lëtzebuerg um 20.15 Auer am Livestream
Video
No sengem leschte Match als Trainer vu Bournemouth de 24. Mee 2026 huet den Andoni Iraola de Fans vum Veräin Äddi gesot.
Fans erwaarden "Rock'n'Roll"-Futtball
Spuenier Andoni Iraola gëtt neie Cheftrainer vum FC Liverpool
0
Barrage am Futtball
Folscht wënnt däitlech géint Uewerkuer a spillt nächst Saison an der 1. Divisioun
Fotoen
4
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp H
Ronny Souto: "Sief et am Cap Vert oder zu Lëtzebuerg, mir kënnen et all net ofwaarden, datt et endlech lassgeet"
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.