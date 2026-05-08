RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Optakt vum 28. Spilldag an der BGL-LigueDéifferdeng dréit de Match a wënnt auswäerts zu Nidderkuer

RTL Lëtzebuerg
D'Gäscht leien no der éischter Hallschent 0:2 hannen, kënnen de Match awer no der Paus nach dréien.
Update: 08.05.2026 22:04
© Val Wagner

Déi éischt Aktioun am Match zu Nidderkuer sollt de Gäscht vun Déifferdeng gehéieren. Dem Mfoumou säin Ofschloss gëtt awer ofgefälscht a lant am Aus. Beim uschléissende Corner sollt allerdéngs näischt erauskommen.

Duerno ginn d'Haushären dann direkt zwee Mol bannent kuerzer Zäit geféierlech. An der 7. Minutt war et de Corral, deen no enger Flank vum Gilgemann vun der rietser Säit um éischte Potto un de Ball kënnt. Säi Käpper an de laangen Eck kann awer vum Ventura am Déifferdenger Gol op Käschte vun engem Corner deviéiert ginn. Nom Corner vun der rietser Säit vum Natami käppt den Duarte am Fënnefmeterraum de Ball dann un d'Lat.

Bei den Déifferdenger ass et de Mfoumou, deen et ëmmer nees versicht. Säin Ofschloss an der 11. Minutt geet awer laanscht de Gol an an der 15. Minutt kann de Flaus am Nidderkuerer Gol de Schoss an den Aus deviéieren.

An der 33. Minutt markéieren d'Nidderkuerer da mat engem flotte Spillzuch den 1:0. Aus der eegener Hallschent gëtt de Ball séier no vir gedroen. De Baradji leet e perfekt an d'Mëtt fir de Natami, deen Ball aus kuerzer Distanz sécher an de Filet setzt.

An der 43. Minutt ass et da bal d'Äntwert vun de Gäscht. Ma dem Rafa Pinto säi Kappball geet knapp laanscht de Gol.

Dofir sinn et dann an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent d'Haushären, déi nach eng Kéier noleeën. De Baradji setzt sech Strofraum gutt duerch a leet de Ball zentral op den Hend of. Deen zéckt net laang a schéisst de Ball bannen un de Potto, vu wou en dann an de Gol spréngt. 2:0 fir Nidderkuer a mat dësem Score sollt et och an d'Paus goen.

No der Paus sinn et dann déi Déifferdenger, déi mat méi Elan op den Terrain kommen. Hiren Effort gëtt an der 47. Minutt belount: Et ass den Hadji, deen de Rafa Pinto perfekt an Zeen setzt. Deen zéckt dann och net eng Sekonn, hëlt aus ronn 25 Meter en direkten Ofschloss a placéiert de Ball präzis an de laangen Eck. Keng Chance fir de Flauss am Nidderkuerer Gol. Déifferdeng verkierzt op 1:2.

Duerno geet et vill hin an hier. Déifferdeng mécht Drock, mee d'Defense vun der Nidderkuerer steet hanne stabil.

An der 69. Minutt ass et dann nees eng Chance fir d'Lokalekipp. Den Hand setzt sech op der lénker Säit duerch a flankt de Ball op den zweete Potto, sou den Natami aus kuerzer Distanz dru kënnt. Ma de Ventura ka mat enger gudder Parad deviéieren. Dofir sinn et an der 76. Minutt d'Gäscht, déi den Ausgläich schéissen. No engem Corner vun der lénkser Säit kënnt um zweete Potto de Buch zum Kappball a setzt de Ball fir den 2:2 an de Filet, de Flauss huet hei net gutt ausgesinn.

An der 88. Minutt geléngt et Déifferdeng dann tatsächlech, de Match ze dréien. De Ball kënnt vun der lénker Säit an de Strofraum a gëtt duerno op de Bedouret zeréckgeluecht, deen aus zéng Meter den 2:3 fir d'Gäscht markéiert.

An der 95. Minutt gesäit de Rauch bei de Gäscht déi Giel-Rout Kaart, sou dass Déifferdeng d'Féierung zu zéng muss iwwert d'Zäit bréngen. Dat geléngt hinnen awer, sou dass et Déifferdeng tatsächlech geléngt, de Match ze dréien an den Derby auswäerts mat 3:2 ze gewannen.

Den Detail vun all de Matcher kënnt Dir am RTL-Ticker noliesen.

Den Iwwerbléck vun de Resultater

D'Tabell

Am meeschte gelies
Concert an der Rockhal
Eng Rees duerch 25 Joer Musek vum Sarah Connor
Video
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (8. Mee) - Michelle Friederici
Et misst een och dierfe bauen, ouni "d’Ham an der Mëllech ze kachen"
Video
Audio
36
Mam gudde Beispill virgoen
D'Grande-Duchesse huet Blutt gespent
Accident zu Eschduerf
Instruktioun wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“
Rheinland-Pfalz
Bank zu Sinzig gestiermt, zwou Geisele befreit, Täter geflücht
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Rayo Vallecano's Brazilian forward #09 Alexandre Zurawski "Alemao" (L) celebrates with teammate Rayo Vallecano's French defender #24 Florian Lejeune after scoring his team's first goal during the UEFA Conference League semi-final second leg football match between RC Strasbourg Alsace and Rayo Vallecano de Madrid at Stade de la Meinau in Strasbourg, eastern France on May 7, 2026.
Conference League
D'Finall heescht Crystal Palace géint Rayo Vallecano
0
Freiburg's German defender #17 Lukas Kuebler (R) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Europa League semi-final second leg football match between SC Freiburg and SC Braga in Freiburg im Breisgau, southwestern Germany on May 7, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Europa League
Freiburg an Aston Villa spillen an der Finall zu Istanbul géinteneen
11
Inneminister annoncéiert
Onroue bei der Champions League: 127 Persounen interpelléiert, 34 blesséiert
Video
WM 2026 an den USA, Kanada a Mexiko
Dës Reegele sinn nei op der Futtball-Weltmeeschterschaft
8
Reaktiounen no Bayern - PSG
Kompany: "Mir wäerten nach laang iwwer dës Decisiounen diskutéieren"
Video
Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele (2L) celebrates scoring his team's first goal with team mates during the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026.
Champions League
PSG eliminéiert Bayern no 1:1 am Retourmatch a spillt an der Finall géint Arsenal
Video
97
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.