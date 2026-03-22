An der Bundesliga ass et e Sonndeg dann nach d’Suite vum 27. Spilldag. Am EFL-Cup gëtt um 17h30 e Sonndeg d’Finall am Wembley Stadion tëscht Arsenal a Manchester City gespillt.
FSV Mainz – Eintracht Frankfurt 2:1
1:0 Nebel (6'), 1:1 Brown (20'), 2:1 Nebel (89')
Mainz bestätegt seng aktuell gutt Form a gewënnt de Rhein-Main-Derby duerch en Doppelpack vum Nebel mat 2:1 géint Frankfurt. An der Lutte em den Ofstig sinn et ganz wichteg 3 Punkte fir Mainz, iwwerdeems Frankfurt elo 12 Punkte Réckstand op d’Champions League Plazen huet.
FC St. Pauli – SC Freiburg (17h30)
FC Augsburg – VFB Stuttgart (19h30)
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga
Tottenham Hotspur – Nottingham Forest 0:3
0:1 Igor Jesus (45'), 0:2 Gibbs-White (62'), 0:3 Awoniyi (87')
Eng empfindlech Defaite fir Tottenham. D’Spurs musse sech am eegenem Stadion mat 0:3 géint den direkte Konkurrent Nottingham geschloe ginn. An der Tabell sinn d’Gäscht elo laanscht d’Spurs gezunn a leien elo mat 2 Punkten Avance op Tottenham op der 16. Plaz.
Newcastle United – AFC Sunderland 1:2
1:0 Gordon (10'), 1:1 Talbi (57'), 1:2 Brobbey (90')
Aston Villa – West Ham United 2:0
1:0 McGinn (15'), 2:0 Watkins (68')
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League
Atalanta Bergamo – Hellas Verona 1:0
1:0 Zappacosta (37')
Nodeems Atalanta Bergamo ënnert der Woch an der Champions League géint Bayern München an den Aachtelsfinallen eliminéiert gouf, ass et e Sonndeg am Championnat géint Hellas Verona besser gelaf. An engem relativ ausgeglachenem Match huet sech d’Lokalekipp mat 1:0 duerchgesat. Domat steet een aktuell op der 7. Plaz an der Tabell, iwwerdeems Hellas Verona weider déif am Teballekeller steet.
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A
Olympique Lyon – AS Monaco 1:2
1:0 Sulc (42'), 1:1 Akliouche (62'), 1:2 Balogun (72')
Am Spëtzematch an der Ligue 1 huet Monaco sech no enger immens hektescher Schlussphase mat 2:1 zu Lyon konnten duerchsetzen a steet a der Tabell elo nëmmen nach 1 Punkt hannert Lyon op der 5. Plaz. An der Paus louch d’Lokalekipp nach a Féierung, éier d’Gäscht an deenen zweete 45 Minutten e Gang an d’Luucht geschrauft hunn. Akliouche a Balogun hunn de Match fir d’Monegasse konnten dréinen. Kuerz viru Schluss krut den Tagliafico op Säite vu Lyon nach déi Rout Kaart gewisen. Um Spillstand sollt sech näischt méi doen.
Olympique Marseille – OSC Lille (17h15)
Stade Rennes – FC Metz (17h15)
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1
FC Barcelona – Rayo Vallecano 1:0
1:0 Araujo (24')
Barcelona huet sech schwéier gedoe géint Rayo Vallecano. Virun allem an der Ufanksphase haten d’Gäscht zwou grouss Chancen, sollten de Ball awer net am Filet ënnerbréngen. An der 24. Minutt ass een dunn awer a Réckstand geroden. Per Kapp huet den Araujo de Gol vum Dag konnte markéieren. An der Schlussphase hat Vallecano wuel nach Chancen op den Ausgläich, dëse sollt Vallecano awer net méi geléngen. Um Enn steet dann eng 1:0-Victoire fir Barcelona um Bou. Domat huet een de Virsprong op Real Madrid op tëschenzäitlech 7 Punkten ausgebaut. Déi Kinneklech kréien et um spéide Sonndeg Owend am Derby mat Atlético ze dinn.
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der La Liga