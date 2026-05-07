E Mëttwoch den Owend konnt sech de PSG fir déi zweete Kéier hannertenee fir d'Finall vun der Champions League qualifizéieren. De Fransousen ass en 1:1 an der Allianz Arena zu München duergaangen. Den Allermatch zu Paräis hat d'Ekipp vum Luis Enrique mat 5:4 gewonnen. Nom Match hu béid Trainer eng éischt Analyse gemaach an hu mat groussem Respekt vum Niveau vu béiden Ekippe geschwat.
De Luis Enrique huet ënnerstrach, datt de séieren 1:0 fir de PSG d'Saach vereinfacht hätt, datt seng Ekipp awer extrem gutt huet misste verdeedegen, fir et Bayern München net ze erlaben, zréck an de Match ze kommen. Hien huet, wéi schonn am Allermatch, d'Qualitéit vun den Däitsche gelueft.
De Vincent Kompany huet dem PSG felicitéiert a besonnesch hir Aart a Wéis, fir mat der ganzer Ekipp eng staark Defense ze spillen, ervirgehuewen. Et wier schwéier gewiescht, fir déi verschidde Linnen ze iwwerspillen. Verschidden Decisioune vum Arbitter wiere fir hien awer net richteg gewiescht, an et wäert een nach laang verschidde Meenungen iwwer déi Entscheedungen hunn.