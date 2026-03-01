RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Iwwerbléck vum internationale FuttballVictoire fir Manchester United, Stuttgart klappt Wolfsburg

RTL Lëtzebuerg
An der Serie A huet den AC Mailand sech no zwee spéide Goler géint Cremonese duerchgesat.
Update: 01.03.2026 17:33
© AFP

Bundesliga

VFB Stuttgart – VFL Wolfsburg 4:0
1:0 Undav (21'), 2:0 Leweling (30'), 3:0 Leweling (42'), 4:0 Nartey (90+5')

Stuttgart huet Wolfsburg vun der 1. Minutt u keng Chance gelooss a feiert eng souverän 4:0-Victoire géint de VFL. Virun allem an der 1. Hallschent huet d’Lokalekipp Wolfsburg phaseweis un d’Mauer gespillt a louch deemno och verdéngt an der Paus mat 3:0 a Féierung. De VFB bleift domat op der 4. Plaz iwwerdeems et fir Wolfsburg vu Spilldag zu Spilldag ëmmer méi düster ausgesäit. No 24 gespillte Matcher steet de Veräin aus der VW Staat op der zweet leschter Plaz an der Tabell.

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg (17h30)

Hamburger SV – RB Leipzig (19h30)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga

Premier League

Brighton – Nottingham Forest 2:1
1:0 Gomez (6'), 1:1 Gibbs-White (13'), 2:1 Welbeck (15')

FC Fulham – Tottenham Hotspur 2:1
1:0 Wilson (7'), 2:0 Iwobi (34'), 2:1 Richarlison (66')

Tottenham kennt och nom Trainerwiessel net richteg an d’Spuer a verléiert géint Fulham mat 1:2. Domatt steet een an der Tabell op der 16. Plaz, 4 Punkten virun West Ham, déi aktuell op der 18. Plaz leien.

Manchester United – Crystal Palace 2:1
0:1 Lacroix (4'), 1:1 Bruno Fernandes (57'), 2:1 Sesko (65')

Crystal Palace ass perfekt an de Match gestart a louch no 4. Minutten duerch de Lacroix mat 1:0 am Old Trafford a Féierung. Déi éischt Véirelstonn huet Crystal Palace de Match dominéiert. No enger knapper hallwer Stonn hat dann och d’Lokalekipp a Persoun vum Maguire hier éischt Chance. D’Lokalekipp ass an der Suite vum Match ëmmer méi staark ginn an huet den Drock Richtung Palace Gol konsequent an d’Luucht geschrauft. No enger Rouder Kaart an der 56. Minutt géint de Lacroix, huet de Fernandes de fällegen Eelefmeter zum Ausgläich konnte markéieren. Kuerz dorop huet de Sesko da fir d’Schlussresultat gesuergt. Alles an allem um Enn eng verdéngte Victoire fir Manu, déi sech an der Tabell elo op der 3. Plaz erëm fannen.

FC Arsenal – FC Chelsea (17h30)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League

Serie A

US Cremonese – AC Mailand 0:2
0:1 Pavlovic (90'), 2:0 Leao (90+4')

An der Ufanksphase hat d’Lokalekipp méi vum Spill. Den AC huet sech schwéier gedoen an ass réischt no 30 Minutten sou richteg an de Match komm. De Rafael Leao sou wéi de Christian Pulisic konnten hier Chancen awer net am Gol ënnerbréngen. No enger zerfuerener zweeter Hallschent huet bis déi lescht Minutt gedauert, éier de Favorit vu Mailand awer nach e Gol konnt markéieren. De Pavlovic huet per Kapp Milan an der 90. Minutt a Féierung gekäppt. An der Nospillzäit huet de Leao no engem Konter fir 2:0 Schlussresultat gesuergt. D’Rosseneri bleiwen domat zweeten an der Tabell, 10 Punkten hannert Inter.

Sassuolo Calcio – Atalanta Bergamo 2:1
1:0 Kone (23'), 2:0 Thorstvedt (69'), 2:1 Musah (88')

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A

Ligue 1

FC Metz – Stade Brest (17h15)

OSC Lille – FC Nantes (17h15)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1

La Liga

FC Elche – Espanyol Barcelona 2:2
0:1 Garcia (7'), 1:1 Aguado (42'), 1:2 Romero (57'), 2:2 Mir (90')

Betis Sevilla – FC Sevilla (18h30)

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Dr. Marie-Claire Theisen
"Meng Kanner sinn der Meenung, ech wär vill méi granzeg, wann ech net schaffe géif"
Video
Fotoen
11
150-160 Passagéier vu Luxair betraff
Ausseministère réit staark dovunner of, fir am Moment an de Mëttleren Osten ze reesen
Video
International Suergen a schaarf Kritik
US-israeelesch Attacken op den Iran zéie Géigenattacke mat sech
Video
28
Concours de plaidoiries um Ieweschte Geriicht
Zukünfteg Affekote plaidéieren um Geriicht
Video
Fotoen
0
An ARD-Podcast
Grand-Duc Henri verréit, wéi hie sech fit hält
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
BGL Ligue an der RTL Live Arena
De Match Hueschtert-Stroossen vu 16 Auer un am Livestream a Liveticker
Video
LIVE
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Luc Holtz wënnt mat Waldhof Mannheim géint Oochen
0
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst zu Kanech Punkte leien
1
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Liverpool klappt West Ham, ManCity verkierzt Réckstand op Arsenal
1
Bundesliga
Bayern setzt sech zu Dortmund duerch a baut de Virsprong an der Tabell aus
18
Champions-League-Auslousung
Real Madrid géint ManCity a PSG géint Chelsea an den 1/8-Finallen
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.