VFB Stuttgart – VFL Wolfsburg 4:0
1:0 Undav (21'), 2:0 Leweling (30'), 3:0 Leweling (42'), 4:0 Nartey (90+5')
Stuttgart huet Wolfsburg vun der 1. Minutt u keng Chance gelooss a feiert eng souverän 4:0-Victoire géint de VFL. Virun allem an der 1. Hallschent huet d’Lokalekipp Wolfsburg phaseweis un d’Mauer gespillt a louch deemno och verdéngt an der Paus mat 3:0 a Féierung. De VFB bleift domat op der 4. Plaz iwwerdeems et fir Wolfsburg vu Spilldag zu Spilldag ëmmer méi düster ausgesäit. No 24 gespillte Matcher steet de Veräin aus der VW Staat op der zweet leschter Plaz an der Tabell.
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg (17h30)
Hamburger SV – RB Leipzig (19h30)
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga
Brighton – Nottingham Forest 2:1
1:0 Gomez (6'), 1:1 Gibbs-White (13'), 2:1 Welbeck (15')
FC Fulham – Tottenham Hotspur 2:1
1:0 Wilson (7'), 2:0 Iwobi (34'), 2:1 Richarlison (66')
Tottenham kennt och nom Trainerwiessel net richteg an d’Spuer a verléiert géint Fulham mat 1:2. Domatt steet een an der Tabell op der 16. Plaz, 4 Punkten virun West Ham, déi aktuell op der 18. Plaz leien.
Manchester United – Crystal Palace 2:1
0:1 Lacroix (4'), 1:1 Bruno Fernandes (57'), 2:1 Sesko (65')
Crystal Palace ass perfekt an de Match gestart a louch no 4. Minutten duerch de Lacroix mat 1:0 am Old Trafford a Féierung. Déi éischt Véirelstonn huet Crystal Palace de Match dominéiert. No enger knapper hallwer Stonn hat dann och d’Lokalekipp a Persoun vum Maguire hier éischt Chance. D’Lokalekipp ass an der Suite vum Match ëmmer méi staark ginn an huet den Drock Richtung Palace Gol konsequent an d’Luucht geschrauft. No enger Rouder Kaart an der 56. Minutt géint de Lacroix, huet de Fernandes de fällegen Eelefmeter zum Ausgläich konnte markéieren. Kuerz dorop huet de Sesko da fir d’Schlussresultat gesuergt. Alles an allem um Enn eng verdéngte Victoire fir Manu, déi sech an der Tabell elo op der 3. Plaz erëm fannen.
FC Arsenal – FC Chelsea (17h30)
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League
US Cremonese – AC Mailand 0:2
0:1 Pavlovic (90'), 2:0 Leao (90+4')
An der Ufanksphase hat d’Lokalekipp méi vum Spill. Den AC huet sech schwéier gedoen an ass réischt no 30 Minutten sou richteg an de Match komm. De Rafael Leao sou wéi de Christian Pulisic konnten hier Chancen awer net am Gol ënnerbréngen. No enger zerfuerener zweeter Hallschent huet bis déi lescht Minutt gedauert, éier de Favorit vu Mailand awer nach e Gol konnt markéieren. De Pavlovic huet per Kapp Milan an der 90. Minutt a Féierung gekäppt. An der Nospillzäit huet de Leao no engem Konter fir 2:0 Schlussresultat gesuergt. D’Rosseneri bleiwen domat zweeten an der Tabell, 10 Punkten hannert Inter.
Sassuolo Calcio – Atalanta Bergamo 2:1
1:0 Kone (23'), 2:0 Thorstvedt (69'), 2:1 Musah (88')
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A
FC Metz – Stade Brest (17h15)
OSC Lille – FC Nantes (17h15)
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1
FC Elche – Espanyol Barcelona 2:2
0:1 Garcia (7'), 1:1 Aguado (42'), 1:2 Romero (57'), 2:2 Mir (90')
Betis Sevilla – FC Sevilla (18h30)
LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der La Liga