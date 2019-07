No der 93:52-Victoire géint Albanien huet d'FLBB-Ekipp et bei der U16-EM (Divisioun C) an Albanien ënnert déi lescht Véier gepackt.

Den Ament ass am Basket d'U16-Europameeschterschaft an der Divisioun C an Albanien. Fir d'Rout Léiwe leeft et do richteg gutt, si stinn nämlech an den Halleffinallen.

Am decisive Match huet ee sech en Donneschdeg mat 93:52 (24:9, 22:14, 27:12, 20:17) géint Albanien duerchgesat.

D'Lëtzebuerger Ekipp: Pit Hansen 4, Lenny Jonsson 5 (1), Max Logelin 10 (2), Maxence Musy 2, Sam Streef 7, Pierre Baustert 9, Nicolas Toussaint 5 (1), Damien Thill 7, Alain Jacobs 2, Jonathan Diderich 28 (4), Ivor Kuresevic 7 (1), Matteo Larusso 7.

E Samschdeg spillt Lëtzebuerg um 17.30 Auer an den Halleffinalle géint Wales. An der zweeter Partie sti sech Schottland an Andorra géigeniwwer.