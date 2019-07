Am Basket bei der U16-Europameeschterschaft an der Divisioun C an Albanien huet Lëtzebuerg e Sonndeg d'Finall gewonnen.

Lëtzebuerg - Andorra 78:50 De Géigner e Sonndeg den Owend war Andorra, déi sech an der Halleffinall géint Schottland behaapte konnten. Déi jonk Lëtzebuerger haten an der Halleffinall nëmme knapps gewonnen, ma e Sonndeg den Owend war et an der Finall eng ganz kloer Saach. Schonns am 1. Véierel konnt d'Lëtzebuerger U16 mat 12 Punkten dovunzéien a si konnten dës Avance och mat an d'Paus huelen. Am drëtte Véierel hu si hir Avance dunn nach emol op 23 Punkten ausgebaut an dëse komfortabele Virsprong hu si sech bis zum Schluss net méi huele gelooss. Um Enn wanne si d'Finall souverän mat 78:50 géint Andorra.