De Mëttwoch war den zweeten Deel vun der Entscheedung am High Diving bei de Männer zu Gwangju. Mat an der Kompetitioun war och de Lëtzebuerger Alain Kohl.

Ee Méinden, no den éischten zwee Duerchgäng war de Lëtzebuerger Alain Kohl op Plaz 16 .

Den 36 Joer alen Alain Kohl huet sech dunn am drëtten Duerchgang op déi 13. Plaz verbessert mat 236,30 Punkten. Mä hie kënnt net an d'Finall, well hien net ënnert déi 12 Bescht Sprénger komm ass. Et hu just 8 Punkte gefeelt.