De 24. Juli 2020 fänken déi olympesch Spiller zu Tokio un. Schonn 1964 war déi japanesch Haaptstad Organisateur vum gréisste Sportsevenement op der Welt.

AUDIO: Virschau Tokio 2020 / Reportage Max Kerschen

Am Ganze ginn et bei dëser Editioun 33 Sportaarten an 339 ënnerschiddlech Kompetitiounen. Fir de COSL stinn den Ament d'Preparatiounen um Programm. An och fir d'Lëtzebuerger Athlete gëtt et sou lues eescht, fir sech kënnen ze qualifizéieren. Den Ament ass beim COSL a bei den Athleten an Athletinnen alles doropper ausgeriicht, fir sech esou gutt wéi méiglech ze preparéiere, un Testevenementer deelzehuelen an esou vill wéi méiglech Lëtzebuerger un de Start ze kréien, esou den Heinz Thews, den techneschen Direkter vum COSL a Chef de Mission vun der Lëtzebuerger Delegatioun.

De Niveau vun den Infrastrukturen ass ganz héich. D'Organisateure gi sech extrem vill Méi.

Den Ament si mam Liichtathlet Bob Bertemes, dem Schwëmmer Raphaël Stacchiotti an dem Ni Xia Lian 3 Lëtzebuerger fir d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokio qualifizéiert.

D'Ambitioune vum COSL a vun deenen eenzele Federatioune sinn awer op alle Fall grouss an et wëllt ee sech mat Spëtzeleeschtunge vun der beschter Säit presentéieren.

Rendez-vous ass dann an engem Joer zu Tokio, bis dohi waart nach vill haart Aarbecht op de COSL an d'Lëtzebuerger Athleten.