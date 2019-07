Am Allersmatch vun der 2. Qualifikatiounsronn an der Europa League kritt d'Jeunesse Esch et den Owend mat Vitoria Guimãres aus Portugal ze dinn.

D'Partie gëtt um 20.30 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff. De Progrès Nidderkuer spillt den Owend am Allersmatch vun der zweeter Qualifikatiounsronn an der Europa League géint keen aneren wéi d'Glasgow Rangers. De Match gëtt um 20.45 Auer den Owend eiser Zäit am Ibrox Stadion zu Glasgow ugepaff.