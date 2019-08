De Lëtzebuerger Nationalspiller huet en neie Veräin fonnt, hie wiesselt bei CB Ciudad de Ponferrada.

No senger Aventure an Holland bei Den Helder huet den Alex Laurent elo en neien Challenge ugeholl. Déi lescht zwee Joer huet hie bei Den Helder Suns gespillt, elo geet de 26 Joer ale Lëtzebuerger also a Spuenien. Fir den Alex Laurent ass et déi zweet Statioun als Profi.