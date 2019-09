Lautern géint Mannheim huet eng onmoosseg Fanrivalitéit. Et kann een et sécherlech an d'Kategorie vun där tëscht Dortmund an Schalke setzen.

1.FC Kaiserslautern géint Waldhof Mannheim war 1990 emol eng Kéier an der éischter Däitscher Futtball Bundesliga. Elo e Sonndeg gouf et nees dee brisanten, fir net ze soen, ee vun de brisantsten Derbye bei eise Noperen, awer dëst Kéier an der drëtter Liga. Um Terrain war mam Maurice Deville och ee Lëtzebuerger am Trikot vun Mannheim. Op den Tribünen huet den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz, déi Partie mat suivéiert. AUDIO: FC Kaiserslautern géint Mannheim / Reportage Franky Hippert Viel gesprochen und geschrieben wurde vor dem gestrigen Derby des #FCK gegen den @svw07 am #Betze. Wir wollen im Nachgang mal was loswerden. Und zwar ein großes DANKE an viele Menschen... https://t.co/pa5rh8C3da pic.twitter.com/hw0B2ogzFm — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) September 2, 2019 Links AUDIO: FC Kaiserslautern géint Mannheim / Reportage Franky Hippert