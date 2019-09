An der Liichtathletik haten déi zwee Lëtzebuerger e Samschdeg d'Chance sech beim Shot Out zu Hesper géint international Konkurrenz ze moossen.

Anescht wéi bei den übleche Kompetitiounen ass e Samschdeg den Owend am Park zu Hesper beim Shot Out no der Qualifikatioun Mann géint Mann gestouss ginn. An Dueller hu sech déi verschidden Athleten also misste géint hir Konkurrenten duerchsetzen. De Bob Bertemes hat keng gréisser Problemer fir Konkurrent ëm Konkurrent auszeschalten, ma an der Finall huet sech de Lëtzebuerger dunn awer mat sengem schwächste Stouss vum Dag op 19 Meter an 72 Zentimeter missen dem Neiséilänner Jacko Gill geschloe ginn. Och wann et um Enn net fir d'Victoire duergaangen ass, war de Shot Out een eemolegt Erliefnes fir de Bielesser.

D'Konditioune waren am Park mat enger mobiller Anlag anerer wéi an de Stadien, wou de Bob Bertemes soss gewinnt ass ze stoussen. Och wann ee Chance mam Wieder hat an et dréche bliwwen ass, war et schwiereg. Duerch d'Fiichtegkeet war d'Holz vum Rank nämlech liicht rëtscheg an doduerch huet de Lëtzebuerger e bësse gebraucht fir sech dorunner ze gewinnen. An der Halleffinall ass dem Lëtzebuerger Rekordler mat 21 Meter an 13 Zentimeter dann och de wäitste Stouss vum Dag gegléckt.

Bei de Para-Athleten huet den Tom Habscheid et e Samschdeg nach een Tick besser gemaach wéi de Bob Bertemes. Hien huet sech mat 14 Meter a 44 Zentimeter virum Däitschen Nico Kappel d'Victoire geséchert. U senger Leeschtung hat hien dann och näischt auszesetzen. Den Tom Habscheid war frou emol erëm eng Kéier kee Feelversuch gehat ze hunn an datt déi meescht Stéiss iwwer 14 Meter gaange sinn, huet hie ganz positiv gestëmmt.

Genee wéi de Bob Bertemes war och den Tom Habscheid hellewech begeeschter vun dëser Première vum Shot Out. Viru ville Spectateuren a bei gudder Stëmmung huet hien et genoss, fir kënnen zu Lëtzebuerg unzetrieden.

Fir de Bob Bertemes an den Tom Habscheid geet et dann elo an déi final Preparatioun fir d'Weltmeeschterschaft Enn September du Doha respektiv Mëtt November zu Dubai.

Méi a Bild an Toun den Owend am Journal op der Tëlee.

Klassement

1. Jacko Gill

2. Bob Bertemes

3. Asmir Kolasinac

4. Jan Jeuschede

5. Ashinia Miller

6. Olivier Caron

Para-Athleten:

1. Tom Habscheid

2. Nico Kappler

3. Berdr Touzi

4. Frank Tinnemeier