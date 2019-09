Vum 12. bis den 20. Oktober ass am Tennis de WTA-Tournoi op der Kockelscheier.

D'Gewënnerin vum leschte Joer d'Julia Görges aus Däitschland ass nees mat dobäi.

Donieft kënnt ënnert anerem och déi fréier Nummer 1 vun der Welt, d'Angelique Kerber op d'Kockelscheier.

Allgemeng kann ee soen datt den Tableau relativ interessant aus Siicht vun eise Nopeschlänner ass, sou d'Directrice vum Tournoi Dan Maas:

"Et kënnt eng fréier Nummer 1 a Wimbledon-Gewënnerin Angelique Kerber, Elise Mertens, Andrea Petkovic an d'Gewënnerin vum leschte Joer Julia Görges. Allgemeng gëtt vill wäert drop geluecht, fir d'Supporter zefriddenzestelle mat Spillerinnen, déi hei am Land an och ronderëm bekannt a beléift sinn."

Wéi gewinnt ginn et och 2 Wildcarde fir Lëtzebuerger Spillerinnen. Esou ewéi et aktuell ausgesäit, gëtt dem Eleonora Molinaro eng Plaz an der Quali reservéiert an dem Mandy Minella am Haapttableau.

Et schéngt awer de Moment esou ewéi wann just d’Mandy Minella, déi géif an Usproch huelen.

D'Finale vum Tournoi ass dës Kéier sonndes, den 20. Oktober an net wéi d'lescht Joer samschdes.