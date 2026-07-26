RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Porsche SupercupPlaz 2 fir den Chester Kieffer an Ungarn

Tom Nols
Nieft sengem zweete Podium hannertenee ka sech de Lëtzebuerger och iwwer d'Victoire bei de Rookië freeën an huet domat d'Féierung an deem Klassement iwwerholl.
Update: 26.07.2026 11:37
© Flatout Studios

Vu Startplaz 2 aus war de Lëtzebuerger an d'Course gaangen a konnt dës och no den éischte Kéiere verdeedegen. Fir säin Teamkolleeg a Leader am Championnat Flynt Schuring war et dogéint e battere Sonndeg, well hien no enger Kollisioun mam Paul Cauhaupé huet mussen opginn. De Safety Car hat kuerz mussen op d'Streck, well dem Keagan Masters säin Auto hat mussen ofgeschleeft ginn.

Nom Relancement huet de Polesetter Marcus Amand d'Spëtzt confirméiert a kontrolléiert. Dem Chester Kieffer säin Ofstand, deen zwar ëmmer a Schlagdistanz war, awer ni wierklech eng Attack lancéiere konnt, louch meeschtens am Beräich vun enger Sekonn. Spannend war den Duell ëm déi véiert Plaz, an deem sech den Jack Young an de Robert de Haan näischt geschenkt hunn.

Um Enn huet de Porsche-Junior aus Finnland seng éischt Course am Supercup gewonnen. Gläichzäiteg konnt sech den Chester Kieffer iwwert säin zweete Podium bannent enger Woch freeën. Op déi drëtt Plaz ass bëssen iwwerraschend de Wouter Boerekamps gefuer, dee sech an der éischter Ronn gutt no vir geschafft hat.

Am General behält de Schuring weider d'Spëtzt vum Klassement, de Haan (P6) an Oeverhaus (P9). Neie Véierten ass den Chester Kieffer.

Neie Leader bei de Rookien

Nieft der zweeter Plaz am General war et fir de Lëtzebuerger och d'Victoire am Klassement vun de Rookien. Den Andrea Bristot, dee virun der Course punktgläich mam Kieffer un der Spëtzt louch, ass net zu Wee komm an Ungarn. Mat um Podium stoungen den Jack Young an de Mattheus Ferreira.

Domat ass den Chester Kieffer neie Leader am Rookie-Klassement. Well d'Resultat vun der Course nach virleefeg ass, läit momentan keng exakt Punkteverdeelung vir, mee d'Plazen a béide Klassementer, bis op déi vum Bristot, si kloer.

No der Summerpaus wäert et zu Zandvoort weidergoe mam Supercup. An Holland stinn den 22. an 23. August direkt zwee Leef um Programm, an deene scho munch Virentscheedung kéint falen.

Am meeschte gelies
"D'Appartement ass komplett zerstéiert"
Renovéierung versprach kritt an ëm 40.000 Euro beduckst ginn
Video
21
Police
Iwwer 60 Asätz wéinst Kläppereien, Kaméidi oder Streidereien
Weider Persoun gëtt vermësst
Klenge Fliger an Niedersachsen fält op Haus, eng Persoun dout
Tour de France: 20. Etapp
Richard Carapaz gewënnt d'Kinneksetapp, Pogacar a Giel op Paräis
Video
Fotoen
3
CGDIS-Bulletin
Véier Blesséierter bei dräi Accidenter an zwee Bränn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Course live dëse Sonndeg ëm 14:20 Auer op RTL ZWEE an um RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vun Ungarn
Video
Formel 1
Lando Norris start um Hungaroring vu ganz vir
1
Den Chester Kieffer steet an Ungarn an der éischter Startrei
Porsche Supercup
Startplaz 2 fir den Chester Kieffer um Hungaroring
0
D'F1-Finall am Noen Osten wackelt.
F1-Kalenner
Krich am Noen Osten - wéi reagéiert d'Formel 1?
8
Formel 1
Kimi Antonelli wënnt zu Spa-Francorchamps
Fotoen
9
WRC-Rallye
Éischte Succès fir den Toyota-Pilot Sami Pajari an Estland
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.