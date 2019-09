E Freideg den Owend ware Lëtzebuerger Futtballer a Frankräich an der Ukrain an a Russland am Asaz.

An der Ligue 2 a Frankräich huet Orléans mam Vincent Thill sech géint de Leader Le Havre ee Punkt geséchert. No 90 Minutten ass de Match mat engem 2:2-Remis ausgaangen. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung 90 Minutten um Terrain. No 8 Spilldeeg huet Orléans 4 Mol gläichgespillt a 4 Mol de Kierzere gezunn.

Am russesche Championnat huet Ufa mam Olivier Thill e Freideg den Owend vun engem Selbstgol profitéiert, fir mat 1:0 géint Spartak Moskau ze gewannen. De Rasskazov hat an der 13. Minutt de Ball an den eegene Filet gesat. De fréiere Spiller vum Progrès, Olivier Thill, stoung an der Startformatioun, hat an der 26. Minutt déi giel Kaart gesinn a gouf an der 78. Minutt ausgewiesselt.

Net esou erfreelech war den Owend fir den Tim Hall an de Marvin Martins am ukrainesche Championnat. Déi zwee Lëtzebuerger Nationalspiller hu mat hirem Veräin Karpaty Lwiw auswäerts 0:2 géint Dnipro-1 verluer. Den Hall an de Martins stoungen déi 90 Minutten iwwer um Terrain.