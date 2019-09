No 1 Stonn an 20 Minutten huet sech d'Lëtzebuergerin géint d'Julyette Steur aus Däitschland an 2 Sätz mat 6:4 a 6:0 an der Halleffinall behaapt.

Zu Brno an der Tschechescher Republik huet sech d'Eléonora Molinaro e Samschdeg an der Halleffinall géint d'Julyette Steur aus Däitschland an 2 Sätz mat 6:4 a 6:0 behaapt. E Sonndeg spillt d'Lëtzebuerger Nowuessspillerin do an der Finall géint d'Federica Di Sarra aus Italien.