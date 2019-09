Déi Lëtzebuerger Basket-Federatioun hat e Freideg de Moien op Esch an d'“maison du peuple“ fir hiren uerdentleche Kongress invitéiert.

Wichtege Punkt an enger ganz roueger Assemblée war d'Besetzung vun de Posten am Comité Central. Mam Romain Hoffmann, dem Claude Birenbaum an dem Claude Schmit hunn 3 Leit hir Kandidatur net méi gestallt. An hir Plaz hu sech awer gläich 4 nei Leit gemellt.

AUDIO: FLBB-Kongress / Reportage Guy Seyler

Déi grouss Fro virum Kongress war: Wéi kann d'FLBB dat Lach stoppen, wat de Romain Hoffmann a seng 2 Kollegen hannerloossen?

Zur allgemenger Iwwerraschung stoungen awer gläich 4 nei Leit prett, fir d'Relève ze huelen: de Samy Picard, de Christian Mais, de Christophe Nicolay an de Mirko Martellini.

Den FLBB-President Henri Pleimling war erliichtert an iwwerrascht zugläich.

Wat fir e Posten déi 4 an Zukunft wäerten hunn, decidéiert sech an der nächster Reunioun vum CA.

Dem Romain Hoffmann säi Wëssen a seng Kontakter ginn awer net ganz verluer. An enger neier Finanz-Kommissioun soll hien als externe Beroder zur Dispositioun stoen.

Et ginn awer nach e puer Schantercher, déi an Ugrëff geholl musse ginn. D'Reaktivéierung vum All Star Day, ass eng Saach. Den 3x3 ass eng aner. Op den nächste Spiller vun de Klenge Länner an Andorra steet dat um Programm. Och well et 2020 zu Tokio zum olympesche Programm gehéiert.

D'Propositioun vun enger neier Championnatsformule, déi Bascharage an d'Kordall Steelers gemaach hunn, gouf zréck gestallt. Fir d'éischt soll emol sondéiert ginn, op d'Clibb iwwerhaapt e Changement wëllen.