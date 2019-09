E Samschdeg den Owend ware bei der Liichtathletik-Weltmeeschterschaft zu Doha déi séierst Männer gefuerdert.

Mat enger Joresweltbeschtleeschtung huet sech den US-Amerikaner Christian Coleman bei der Liichtathletik-WM zu Doha d'Goldmedaile iwwer 100 Meter geséchert. De Chrono ass fir hien no 9 Sekonnen a 76 Honnertstel stoe bliwwen. Sëlwer war fir säi Landsmann Justin Gatlin an 9 Sekonnen an 89 Honnertstel. Um Podium stoung nach de Kanadier Andre de Grassa mat 9 Sekonnen an 90 Honnertstel.