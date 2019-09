Um Méindeg de Moie gouf an enger Pressekonferenz confirméiert, datt déi russesch Tennisspillerin, aktuell Nummer 137 op der Welt, op Lëtzebuerg kënnt.

Déi 32 Joer al Russin konnt an hirer Karriär all Grand-Slam op d'mannst eemol gewannen, dee leschte 2014 zu Paräis. An hirer ganzer Karriär konnt si 56 Tournoien gewannen. Donieft stoung si 21 Woche laang op der Plaz 1 vum WTA-Ranking.