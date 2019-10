Am Match tëscht Holstein Kiel an dem VfL Bochum gouf en Eelefmeter gepaff, dee wuel an all Best-Of vun dëser Saison wäert ze gesi sinn.

Kuriéis ass net den Eelefmeter u sech, ma wéi et dozou komm ass. De Michael Eberwein vun Holstein Kiel war am gaange sech waarm ze maachen, nieft dem eegene Gol. Wéi e Schoss vun engem Bochumer wäit nieft de Gol gaangen ass, huet den Eberwein de Ball gestoppt... allerdéngs ganz knapps, éier de Ball hannert de Linn war. Domat huet hien als Ersatzspiller direkt an de Match agegraff, wann och net gewollt. De Schiedsrichter Tino Gerach huet sech déi Zeen um Ecran ugekuckt an hat keen anere Choix, wéi op Eelefmeter fir Bochum ze entscheeden. Den Eberwein huet zousätzlech nach eng giel Kaart. Sou steet et nämlech am Reglement: "Vergehen von Auswechselspielern und Teamoffiziellen" folgende Richtlinie: "Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß (im Strafraum) fortgesetzt." De Bochumer Silvere Ganvoula huet den Eelefmeter dann och verwandelt an et stoung deen Ament 1:1. Den Eberwein konnt um Enn awer opootmen, well de Janni Serra huet an der 52. Minutt nach den 2:1 fir Kiel geschoss an domat de Match zu hire Gonschten entscheet. Kiel steet elo an der Tabell op Plaz 6 mat 14 Punkten. Bochum bleift op der 16 mat just 9 Punkten no 11 Matcher.