E Sonndeg de Mëtteg huet d'Borussia sech mat 3:1 géint Werder Bremen duerchgesat a bleift domadder mat engem Virsprong vu 4 Punkten op Leipzig Leader.

Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 3:1

1:0 Bensebaini (20'), 2:0 Herrmann (22'), 3:0 Herrmann (59'), 3:1 Bittencourt (90+4')

Duerch eng souverän Victoire géint Bremen bleift d'Borussia vu Mönchengladbach mat engem Virsprong vu 4 Punkten op Leipzig un der Spëtzt vun der Tabell.

Mat vill Ballbesëtz huet Gladbach de Match vun Ufank u kontrolléiert. D'Ekipp vum Rose huet versicht Bremen ënner Drock ze setzen a se zu Feeler ze zwéngen. An der 20. Minutt huet et dann och eng éischte Kéier am Gol vun de Gäscht gerabbelt. No engem Fräistouss vum Benes ass de Bensebaini am Strofraum am héchste gesprongen an huet dat ronnt Lieder mam Kapp an de Filet gesat. Bremens hat duerno net vill Zäit, fir sech vum 0:1-Réckstand ze erhuelen, well nëmmen 2 Minutte méi spéit ass schonn den 2:0 fir Gladbach gefall. Dës Kéier huet den Herrmann verwandelt. An der 27. Minutt ass du Bremen geféierlech virun de Gol vum Géigner komm, den Osako huet och verwandelt, ma no Video-Beweis gouf de Gol nees oferkannt. D'Ekipp vum Kohfeldt ass duerno besser an de Match komm, ma bis d'Paus ass et bei der verdéngter 2:0-Féierung vu Gladbach bliwwen.

An der zweeter Hallschent huet den Arbitter no engem Foul vum Bensebaini um Osako an der 52. Minutt fir Bremen op de Punkt gewisen. De Klaassen huet sech der Saach ugeholl, ma de Sommer huet eng weider Kéier seng staark Form bestätegt an de Schoss paréiert. An der 59. Minutt huet den Herrmann mam 3:0 fir eng Virentscheedung gesuergt. Bremen huet trotz dem héije Réckstand net opginn an de Wee no vir gesicht, ma géint déi Gladbacher war e Sonndeg de Mëtteg kee Kraut gewuess. An der 4. Minutt vun der Nospillzäit huet de Bittencourt nach den 1:3 geschoss, ma un der Victoire fir de Leader sollt sech näischt méi änneren.

E Samschdeg den Owend hat Bayern München Borussia Dortmund mat 4:0 geklappt.

