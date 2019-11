Vun 1985 bis 2001 war de Paul Philipp Lëtzebuerger Nationaltrainer, zanter 2004 steet hien un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Futtball-Federatioun.

De Paul Philipp um Mikro vum Jeff Kettenmeyer

Nom leschte Match an der EM-Qualifikatioun, dee Lëtzebuerg de 17. November mat 0:2 géint Portugal am Stade Josy Barthel verluer huet, stoung de President vun der Lëtzebuerger Futtball-Federatioun, Paul Philipp, dem Jeff Kettenmeyer am RTL-Interview Ried an Äntwert.

Den FLF-President huet hei de Bilan vun der EM-Qualifikatiounscampagne gezunn, ass op seng Roll als President agaangen a wéi laang hien nach un der Spëtzt vun der FLF stoe wëll an huet och driwwer geschwat wéi d'Bild vun de Roude Léiwen am Ausland ass.