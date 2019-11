Bei der 7. Editioun vun de GT-Open Indoor World Series gouf an der Qualifikatioun och e Weltrekord opgestallt.

Déi bescht Lëtzebuerger Bouschéisser huet een e Sonndeg de Mëtteg net mat engem Bou a Feiler begéint, mä si hunn riets a lénks eng Hand mat ugepaakt. Dass kee vun hinnen de Sprong an eng Finall gepackt hat, dat weist wéi héich den Niveau bei der 7. Editioun vun de GT-Open Indoor World Series zu Stroossen war. Virun allem am Compound, dem Net-Olympesche Bou, wou bei den Hären 8 Bouschéisser, aus den Topp15 vum World Ranking am Asaz waren. Bei den Dammen hat d’Ella Gibbson an der Qualifikatioun een neie Weltrekord opgestallt, dee kuerz duerno vum Janine Meisner egaléiert gouf. Dass de Compound keng olympesch Disziplin ass, kann eng Erklärung derfir sinn, firwat d’Besetzung hei méi en héijen Niveau, wéi am Recurve hat.

D’Franséisin Sophie Dodemont kënnt vum Recurve a war do mat enger Bronzemedail zu Peking erfollegräich. Wéi si selwer seet, huet si d’Pensioun am Recurve geholl. Elo ass si, méi oder manner am Compound aktiv. An der Finall huet déi 47-Järeg d‘Erfarung spille gelooss a sech Gold geséchert. Tëschent de Schëss huet d’Dodemont ëmmer erëm relax mam Coach gespaasst.

De Gilles Seywert an de Mike Schloesser kenne sech. Bei den Europaspiller stounge si allebéid géinteneen an der Finall. Den Hollänner dréit de Spëtznumm „Mister Perfect". Och um Sonndeg huet de 4-fache-Weltmeeschter, deen als éischte Bouschéisser am Compound de Weltrekord vu 600 Reng geschoss, sengem Spëtznumm all Éier gemaach. An der Qualifikatioun hat de Mike Schoeller scho 599 Punkte vu 600 realiséiert. An der Finall war et dunn de Maximum géint e Kroat.

Et gesäit duerno aus, datt de Mike Schloesser mam Wilhelm Bakker een Nofollger kéint kréien. Den 19-Järegen Hollänner stoung an der Finall vum Recurve. De Kanadier Crispin duenas, deen zanter Joren zur Weltspëtzt gehéiert, hat awer dat lescht Wuert.

Alles an allem hunn eis bescht Bouschéisser, ronderëm de Jeff Henckes gewisen, dass si och am Organiséiere staark sinn. Et hätt ee si allerdéngs léiwer an de Finalle gesinn. Wéi och ëmmer et gouf exzellente Sport gebueden.

E Bléck hannert d'Kulisse vum Tournoi

De 4-molege Weltmeeschter Stephan Hansen

De Lëtzebuerger Jeff Henckels