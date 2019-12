De Pol Kamil Stoch huet d'Sprangen zu Engelberg an der Schwäiz virum Ex-Weltmeeschter Stefan Kraft an dem däitsche Karl Geiger gewonnen.

D'Sprangen zu Engelberg ass traditionell déi leschte Statioun am Schisporng-Zirkus virum Optakt vun der Véier-Schanzen-Tournee. Um Samschdeg konnt sech de Pol Kamil Stoch mat Spréng op 138 a 136 Meter déi 1. Plaz sécheren. Fir hie war et säin insgesamt 34. Erfolleg a senger Karriär. Op d'Plazen 2 a 3 kommen de Stefan Kraft aus Éisträich (134,5/137 Meter) an den däitsche Karl Geiger (133,5/135 Meter).