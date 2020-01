An Italien huet den Ibrahimovic säin 1. Gol no sengem Retour bei den AC Milan geschoss. D'Rossoneri si mat 2:0 op Cagliari gewanne gaangen.

Premier League

Man. United - Norwich 4:0

1:0, 2:0 Rashford (27', 52'), 3:0 Martial (54'), 4:0 Greenwood (76')

United hat déi 3 Punkte géint Norwich fest ageplangt. Kuerz virun der hallwer Stonn huet de Rashford op 1:0 gesat, mat deem Score goung et fir d'Paus an d'Kabinnen. Dono huet den englesche Nationalspiller vum 11-Meter-Punkt den 2:0 markéiert, éier de Martial op 3:0 gesat huet. De Schlusspunkt koum vum Greenwood ronn 15 Minutte virun Enn.

Leicester - Southampton 1:2

1:0 Praet (14'), 1:1 Armstrong (19'), 1:2 Ings (82')

D'Foxes wollten doheem géint Southampton déi 2. Positioun an der Tabell behaapten. No knapp enger Véierelsstonn ass d'Lokalselektioun op Konter a Féierung gaangen, nëmme 5 Minutten drop koum awer d'Äntwert vun de Gäscht a Persoun vum Armstrong. Esou goung et mat engem 1:1 an d'Paus. Den Ings huet ronn 8 Minutte viru Schloss den 2:1 markéiert. Kuerz viru Schluss huet den Evans aus enger Abseitspositioun eraus fir den 2:2 gesuergt, dee Gol huet awer net gezielt, soudatt et bei 2:1 fir d'Gäscht blouf. Leicester bleift no dëser Defaite den Tabellenzweeten.

Chelsea - Burnley 3:0

1:0 Jorignho (27'), 2:0 Abraham (38'), 3:0 Hudson-Odoi (49')

D'Blues wollte mat enger Victoire am eegene Stadion den Uschloss op d'Spëtzt halen. No ronn 25 Minutte gouf de Willian am Strofraum geluecht an dem Arbitter blouf näischt aneres iwwereg, fir op de fatale Punkt ze weisen. De Jorginho huet sech dëser Aufgab ugeholl an op 1:0 gesat. Weider goung et mat engem Gol vum Abraham. De Kipper vu Burnley huet beim Käpper vun der englescher Vedette net besonnesch gutt ausgesinn. Kuerz no der Paus huet den Hudson-Odoi mat sengem Gol de Schlussstréch ënnert de Partie gezunn.

Crystal Palace - Arsenal 1:1

0:1 Aubameyan (12'), 1:1 Ayew (54')

Den Optakt vum 22. Spilldag war mam Duell tëscht Crystal Palace an Arsenal. No 12 Minutten ass d'Ekipp vum Trainer Arteta mat 1:0 an den Avantage gaangen, dat wéi den Aubameyang d'Spëtzt geschéckt gouf an do äiskal verwandelt huet. Palace koum no der Paus zeréck, dat mat engem Gol vum Ayew. Géint säin ofgefälschte Schoss konnt de Leno am Gol näischt maachen. D'Gunners hu sech hu ronn 25 Minutte viru Schluss mat enger rouder Kaart selwer geschwächt - de Buteur vum 1:0 ass vum Terrain geflunn - an huet sech an der Suite misse mat engem 1:1 zefridde ginn.

Tottenham - Liverpool

Um 18h30 Auer.

Serie A

Cagliari - Milan 0:2

0:1 Leao (46'), 0:2 Ibrahimovic (64')

D'Rossoneri konnte sech freeën, well den Trainer Pioli de Zlatan Ibrahimovic fir d'1. Kéier vun Ufank un no sengem Retour bei den AC oplafe gelooss huet. No den éischte 45 Minutten ass awer kee Gol gefall, ma direkt nom Téi huet et awer gerabbelt. Et war de Leao, deen d'Milanisti mat 1:0 a Féierung geschoss huet. Kuerz no der Stonn dunn huet de Schweed Ibrahimovic den 2:0 markéiert.

Lazio - Napoli

Um 18h00 Auer.

Inter - Atalanta

Um 20h45 Auer.

Ligue 1

Bordeaux - Lyon

Um 17h30 Auer.

Metz - Stroossbuerg

Um 20h00 Auer.

