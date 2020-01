Den T71 stoung direkt defensiv ganz gutt. Dority a Müller hunn déi zwee Profie vun der Arantia gutt kontrolléiert.

No 5 Minutten waren d'Gäscht schonn 11:2 vir. Duerno ass d'Lokalekipp awer besser zu Wee komm, konnt mathalen an nom éischte Véierel war de Retard bei 19:27 net méi gewuess.

D'Fiels hat sech dunn nei motivéiert kritt, huet defensiv besser gespillt an offensiv uerdentlech Gas ginn. Dem T 71 seng Avance ass lues a lues geschmolt. No 17 Minutten huet de Pedro Nunes seng Arantia 34:33 virbruecht. Diddeleng hat elo op Zone Defense ëmgestallt. Dogéint hunn Avery a Willet hir Shooter-Qualitéite gewisen. Offensiv huet Diddeleng sech eng Rei vu Ballverloschter geleescht. An der Paus stoung et 42:43 an et war nach guer näischt decidéiert.

No der Paus blouf et eng enk Geschicht. D'Fiels ass en héijen Tempo gaangen. Si sinn ënnert de Kuerf gezunn oder hu vu bausse getraff! Dat alles ass dem Géigner net méi gegléckt. Esouguer en Dunking huet de Ryan Anderson net era gemaach! Derbäi koum, datt de Frank Müller säin 3. Feeler gemaach huet. No 28 Minutten huet den Tableau 60:50 fir d'Arantia gewisen. Et sollt nach méi schlëmm fir d'Gäscht kommen... Um Enn vum 3. Véierel hat Diddeleng e Retard vun 13 Punkte bei 56:69.

Am leschten Deel gouf et beim T71 keng Besserung. Defensiv krute si déi flénk Fielser net gestoppt, offensiv hu se vill einfach Bäll leie gelooss. Esouguer vun der Fräiworflinn hu si gelappt. D'Arantia war ëmmer e Schratt méi séier, Diddeleng war am Rebound ënnerleeën an hat mat knapp 37% eng miserabel Reussite. Déi däitlech 90:74 Victoire vun der Fiels geet duerfir ganz an d'Rei. Elo sti si an der Tabell virun Hiefenech op der wichteger 6. Plaz.