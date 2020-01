Donieft stoung de Vincent Thill bei Orleans mol net am Kader.

Frankräich

De Vincent Thill stoung déi lescht Matcher net am Kader vum US Orléans, well säin Trainer net zefridde mat him ass. Och dëse Freideg war de Lëtzebuerger Nationalspiller net am Kader. Ma ouni hien konnte si sech mat 2:0 duerchsetzen. Orléans bleift weider um Schluss vun der Tabell, konnt de Réckstand awer verkierzen.

Holland

An der Zweethéchster hollännescher Spillklass war den Enes Mahmutovic mat Maastricht am Asaz bei de Graafschap. De Lëtzebuerger stoung vun Ufank un um Terrain, ma et sollt net de beschten Dag fir seng Ekipp ginn. Mat 2:3 hu si sech misse geschloe ginn a sou bleiwe si am Mëttelfeld vun der Tabell stiechen.