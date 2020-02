No dëser dach däitlecher Néierlag kréien et déi Déifferdenger am Retourmatch nächste Samschdeg schwéier dëst Resultat nach zu hire Gonschten ze dréinen.

Fir déi Déifferdenger ass et déi 8. Kéier dass si am Challenge Cup am Tour vun deene leschte 16 Ekippen deelhuelen. D'Red Boys konnten sech nach ni fir d'Véierelsfinall qualifizéiere.

D'Stëmmung bei Offiziellen a Supportere war virum Match richteg gutt.

Déi Déifferdenger Red Boys hunn zu Prag hiren Aller-Match an der Aachtelsfinall vum Challenge Cup géint den HC Dukla um Enn awer däitlech mat 24-37 verluer. An der Paus waren déi Déifferdenger nach no un den Tschechen drun well et do 14-18 stoung.

Nom Säitewiessel hunn sech di Déifferdenger ze vill technesch Feeler geleescht wat een sech op deem Niveau net erlaben dierf.

Bei den Déifferdenger war den Damir Batinovic de beschte Marqueur mat 7 Goaler.

De Retourmatch ass den nächste Samschdeg um 18 Auer zu Uewerkuer an der Sportshal. Un d'Qualifikatioun gëtt realistescherweis de Moment net geduecht.