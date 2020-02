D'Tennishale vum TC Esch a vum nationalen Tenniszenter CNT kéinten an engem grousse Projet zesummewuessen. Déi Iddi trëfft op positive Feedback.

Virun 3 Wochen hate mer iech gesot, datt zu Esch an der Gemeng d'Iddi opkomm ass, datt wann d'Tennishalen vum Veräin aus der Minettemetropole komplett nei gemaach ginn, och d'Hale vum nationalen Tenniszenter, déi just niewendrun sinn, an e globalen neie Projet sollen integréiert ginn. Lo hu bei eis um Mikro, och de Sportminister Dan Kersch an den FLT-President Claude Lamberty hir Positioun matgedeelt.

Den Escher Buergermeeschter Georges Mischo hat eis jo eis Informatioun confirméiert. Wann den CNT, den nationalen Tenniszenter bis mat an d'Spill kënnt, dann ass natierlech och d'Federatioun mat hirem President Claude Lamberty concernéiert. Claude Lamberty: Wann een och weess, datt et haut och scho quasi e gemeinsame Site ass, da wär et jo fahrlässeg fir net op deen Zuch opzesprangen. Den CNT huet 30 Joer an ass net méi ganz up to date.

Och d'Mataarbechter vum Sportminister dann Kersch kruten elo en éischte globale Projet, fir souwuel d'Tennishale vum TC Esch, wéi och den CNT mateneen ze verbannen, presentéiert.

Dan Kersch: D'Iddi ass lancéiert a seriö. Ma et geet och ëm Suen. Dee Projet ass net am 5-Joresplang virgesinn. Dat verhënnert awer net, datt een sech d'Devisen an d'Plang ganz seriö ukuckt, fir eventuell mat eranzeklammen.

D'Escher Gemeng huet jo d'Lokalitéiten an der Hal vum TC Esch, wou nach e private Fitness dran ass, elo opkaf. Dee Fitness bleift nach zwee Joer dran. An där Zäit soll de globale Projet vun den Tennishalen virugedriwwe ginn, fir dann am beschte Fall, a 24 Méint kënnen unzefänke mat bauen.

