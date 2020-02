D'Eléonora Molinaro (WTA-254) steet beim ITF-Tennis Tournoi zu Grenoble an Frankräich an der Halleffinall.

Déi 19 Joer jonk Spillerin vun der Schéiss huet an der Véierelsfinall an zwee Sätz 6:4 an 6:1 géint d'Susan Bandecchi (WTA-296) aus der Schwäiz gewonnen.