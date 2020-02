E Freideg de Moie stoung am Schi Alpin bei den Dammen d'Descente zu Crans Montana an der Schwäiz um Programm.

Et gouf nëmmen een Trainingslaf, wat déi usprochsvoll Descente nach eemol méi schwéier gemaach huet. An deem Trainingslaf koum d'Federica Brignone op déi zweete Plaz. E Freideg de Moien ass et awer net esou gutt gelaf fir d'Italienerin. Si koum nëmmen op déi 7. Plaz. D'Mikaela Shiffrin huet nom Doud vun hirem Papp weiderhi gefeelt, bleift am Gesamt-Weltcup awer nach vir.

D'Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami war e Freideg déi Séierst. Si hat um Enn eng Avance vun 80 Honnertstel op hir Landsfra Corinne Sute a vun 92 Honnertstel op d'Éisträicherin Stephanie Venier.

Fir d'Lara Gut-Behrami ass et déi éischt Victoire bei enger Descente zanter 3 Joer. 2017 hat d'Schwäizerin sech d'Kräizband gerass. Géigeniwwer ORF huet si erzielt, dass si sech schonns zanter e puer Wochen immens wuel fillt an elo alles gepasst hätt.

D'Course war tëschenduerch fir eng länger Zäit ënnerbrach. D'Elisabeth Reisinger aus Éisträich war nämlech gefall an hat sech blesséiert. De Rettungshelikopter huet si an d'Spidol bruecht.