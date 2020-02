Um Freideg den Owend war et an der franséischer Ligue 2 d'Victoire vun Orléans géint Le Havre mat engem Gol an der 37. Minutt vum Vincent Thill.

Dat war den 1:1. Um Enn stoung et 2:1 fir Orléans. An Holland ass et dem Enes Mahmutovic seng Ekipp Maastricht, déi am Freidesmatch 1:2 géint Telstar verluer huet. De Laurent Jans hat et mat Paderborn um Freideg géint de Leader vun der Bundesliga Bayern München ze dinn. Um Enn stoung et 3:2 fir Bayern.