Bei den Damme geet aus engem Dokument ervir, dass zum Beispill d'Mandy Minella (WTA-144) 3 mol wärend engem Turnéier getest gouf.

D'International Tennis Federatioun huet bekannt ginn, wéi eng Tennisprofien am Joer 2019 am heefegste getest goufen. Opgelëscht goufen Tester déi wärend oder ausserhalb vun den Turnéiere gemaach goufen. Net mat agerechent goufen Analysen, déi vun der Nationaler-Anti-Dopping-Organisatioun duerchgefouert goufen.

Bei den Damme geet aus dem Dokument ervir, dass d'Mandy Minella (WTA-144) 3 mol wärend engem Turnéier getest gouf. Nummer 1 an der Weltranglëscht Ashleigh Barty an Elona Svitolina (WTA-6) ware méi dacks dobäi, déi op en Total vun 29 Prouwe kommen.

Bei den Häre sinn de Roger Federer (ATP-3) an de Rafael Nadal (ATP-2) vir mat dobäi. De Schwäizer gouf 9 mol wärend den Turnéieren an 20 mol ausserhalb getest. De Raphael Nadal kënnt op 12 respektiv 17 Tester. Den Éischten an der Weltranglëscht, Novak Djokovic, gouf am ganze 24 mol op verbuede Substanze getest.

Eréischt am Januar vun dësem Joer goufen et zwou positiv Doppingprouwen. De chileneschen Tennisprofi Nicolas Jarry gouf positiv op Ligandrol (Medikament géint Muskelschwund an Osteoporos) a Stanozolol (Steroid) getest. Momentan waart den Jarry op eng Auditioun, soulaang bléif de Spiller aus dem Chile gespaart. Och de Kolumbianer Robert Farah gouf positiv op Boldenon getest, mä zu enger Spär koum et net. D'Nummer 1 an der Doubel-Weltranglëscht soll de Steroid onbewosst duerch Fleeschkonsum zou sech geholl hunn.