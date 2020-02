14 Matcher huet de Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp mëttlerweil an der 1. Bundesliga gespillt.

An absolutten Héichpunkt fir all Futtballspiller ass et natierlech, eng Kéier an der Allianz Arena zu München um Terrain ze stoen.

Laurent Jans an der Bundesliga/Reportage Franky Hippert

An dat war dann elo och fir de Laurent Jans de Fall, och wa Paderborn um Enn knapp 2:3 géint den FC Bayern München verluer huet. "Et ass och mat 28, 29 oder 35 Joer en absolutten Highlight, kënnen do ze spillen. Et ass eppes Spezielles, wann ee géint déi bescht Ekippen oder déi bescht Spiller op der Welt kann do spillen, elo bei Bayern, awer och zum Beispill bei Dortmund. Dat ass eppes, wat ech opsaugen dëst Joer a wat ech natierlech mathuelen.", esou de Lëtzebuerger.

Mëttlerweil huet den 28 Joer ale Rietsverdeedeger schonn an de gréisste Stadien an Däitschland wéi zu Dortmund, Schalke oder Gladbach gespillt.

"München ass schonn dee modernsten a flottste Stadion an Däitschland. Et ass e Stadion, wou all Jong dreemt, eng Kéier kënnen ze spillen. Et ass eppes, wou ee spiert, datt scho vill Geschicht geschriwwe gouf. Et ass schonn impressionnant, wann ee vun der Autobunn eroffiert, wann e rout beliicht ass.",erzielt de Laurent Jans.

Als Fan gesäit een esou e Stadion wéi d'Allianz Arena jo am Prinzip just vu baussen. "D'ganz Konstruktioun vum Stadion, wéi modern en ass, mä och wann een an de Katakomben ass, ass et ëm sou méi schéin. Et ass awer och schued, datt mer keng Punkte matgeholl hunn.", esou nach de Kapitän vun de roude Léiwen.

Laang Zäit, fir vun der Allianz Arena ze schwäermen, huet de Laurent Jans jo net, well e Samschdeg geet et am Ofstigskampf auswäerts géint Mainz mam anere Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro.