E Freideg huet sech d'Lëtzebuergerin an der 1/4-Finall an 2 Sätz mat zweemol 7:5 géint d'Eliessa Vanlangendonck behaapt.

Beim ITF-Tennis-Tournoi zu Antalya an der Tierkei steet d'Eléonora Molinaro an der Halleffinall. Am éischte Saz war d'Lëtzebuergerin 1:4 hannen, wéi de Match wéinst staarkem Wand ënnerbrach gouf. Vun dëser Paus konnt d'Molinaro profitéieren a sech zum Schluss nach 7:5 behaapten. Och den zweete Saz ass mam selwechte Resultat un d'Lëtzebuergerin gaangen.

An der Halleffinall kritt d’Eleonora Molinaro et e Samschdeg mat der chinesescher Qualifikantin Jiangxue Han ze dinn.